La sesta edizione di WINEAROUND IN RIVIERA, manifestazione dedicata all’eccellenza enogastronomica ospitata nei giardini della Casa Valdese di Vallecrosia (IM), ha registrato un altro successo di pubblico, con 3000 calici distribuiti alle casse nel corso delle due serate.

Organizzato dal Comune di Vallecrosia e dall’Associazione Culturale FoodAround, in collaborazione con la guida Vinibuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano, l’Associazione Il Borgo Antico e la Casa Valdese di Vallecrosia, WINEAROUND IN RIVIERA si è ancora una volta confermato come evento atteso e apprezzato dagli amanti del vino, che grazie alla presenza di produttori da Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e dei banchi degustazione della guida Vinibuoni d’Italia hanno potuto assaggiare 380 etichette proposte in degustazione, tra vini, distillati e liquori, accompagnati dalle note della Simil Jazz band.

Apprezzate le due degustazioni guidate in programma, dedicate a Italian Grape Ale e Asti Spumante Docg il venerdì e alla mixology a base di vitigni autoctoni piemontesi il sabato, in collaborazione con Consorzio di tutela dell’Asti, Consorzio di tutela del Brachetto d’Acqui e Cantina Gnavi.

Grande successo anche per la selezione di birre artigianali curata da My Personal Beer Corner, per la novità dello spazio Mixology – Piemonte on the rocks e per la ricchissima proposta gastronomica offerta da Federico Lanteri all’Osteria Martini di Pigna, Iride3 Gastrobar, Dulcis in Fundo e Biscottificio Gibelli da Vallecrosia e Stragood dal Piemonte.

“Siamo contenti che questo evento, a cui teniamo particolarmente, ogni anno richiami tantissimi appassionati tra cui molti giovani – dichiara l’Assessore al Turismo del Comune di Vallecrosia, Pino Ierace – “Di concerto con l’Ufficio Turismo abbiamo cercato di ampliare e migliorare la proposta con l’obiettivo di far crescere questo evento, e l’intento è quello di continuare su questa strada negli anni a venire. Ringraziamo l’Associazione culturale FoodAround, tutti i partner e gli sponsor senza i quali la manifestazione non avrebbe modo di esistere”.

“L’atmosfera informale di WineAround in Riviera ha confermato la sua formula vincente per far incontrare appassionati e produttori e per far conoscere i vini da vitigni autoctoni e gli spumanti italiani, assieme alle birre artigianali, ai distillati, ai liquori, alla novità dei cocktail e alle tante proposte culinarie dei ristoratori presenti – afferma Chiara Busso, Presidente dell’Associazione FoodAround e responsabile eventi della guida Vinibuoni d’Italia – Ringraziamo il Comune di Vallecrosia che a conferma della fiducia nell’evento ha stretto un legame con la nostra associazione per un progetto triennale con cui continuare a far crescere la manifestazione”.

WINEAROUND IN RIVIERA è stato realizzato con il patrocino della Regione Liguria, con la partecipazione dell’Istituto CNOS-FAP Toscana Liguria di Vallecrosia (IM), dell’AIS Liguria delegazione d’Imperia, di My Personal Beer Corner e del Progetto Italian Grape Ale, con la collaborazione del Consorzio di tutela dell’Asti e del Consorzio di tutela del Brachetto d’Acqui e con la partnership tecnica di Vama Service, Masotti Giuliano, Rastal Italia e Gullino Fruits.