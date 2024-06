Torna sul territorio anche quest’anno Vignale in Danza, il festival di danza, nato nel 1978, e fortemente voluto dal Sindaco di Vignale Monferrato Ernesta Corona e dall’intera giunta, diretta da Michela Maggiolo e organizzato in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Il programma è un condensato di formazione, competenza ed eleganza, che coinvolge non solo Vignale Monferrato, ma anche il territorio della Provincia di Alessandra e Asti.

Si riconfermano gli “Aspettando Vignale in Danza” dopo il grande successo dell’anno scorso che coinvolgono locazioni pubbliche e private del territorio monferrino. Quest’anno per l’occasione andrà in scena “Giocando con Vignale in Danza”, ma rimarranno in produzione anche gli spettacoli “Radici” e “Le spezie” di produzione di Stabilimento delle Arti.

Aspettando Vignale in Danza inizierà il 19 giugno nel cortile di Palazzo Rosso ad Alessandria, seguirà a cantine Volpi (Volpedo), Villaforte tennis (San Salvatore), Mirabello M.to, Montecastello, cantine Hic et Nunc (Vignale M.to), Castelletto M.to, Tonco (Asti).

Vignale in Danza è una sfida: ogni anno cerchiamo di rinnovarci rimanendo, però, fedeli alla storicità del Festival; c’è un grande lavoro di squadra, che parte mesi prima della realizzazione di questa stagione, c’è la continua ricerca di nuovi generi di balletti, con la speranza di avvicinare le persone, e in particolare modo i giovani, al mondo della danza e della cultura artistica in senso lato, lasciando un segno nelle loro anime. Ciò che ci anima in questa ricerca sono la passione, l’entusiasmo, la fiducia nelle nuove generazioni – spiega Michela Maggiolo.

In cartellone troviamo dei grandi titoli con compagnie che uniscono negli spettacoli i fondamenti della danza classica con linguaggi contemporanei, esplorando la tradizione attraverso citazioni e rimandi, ed innovando attraverso la presentazione delle nuove tendenze emergenti.

Vignale in danza ha scelto di sostenere le compagnie italiane che non hanno nulla da invidiare alle compagnie del resto d’Europa in quanto a preparazione e creatività.

Piemonte dal Vivo, il più grande palcoscenico del Piemonte, prosegue la sua attività sul territorio regionale e collabora con il Festiva di Vignale in Danza, celebrando non solo l’importanza della danza, ma anche il patrimonio culturale del Monferrato. Questa sinergia mira a trasformare le opportunità del nostro tempo in un fertile terreno per lo sviluppo culturale, rendendo il teatro e la danza non solo luoghi di spettacolo, ma veri e propri poli vitali per la comunità che sceglie di abitarli – dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

Un’altra novità che permane del 2024 sonore conferenze dedicate al mondo coreutico, all’alimentazione e alla cura ossea del danzatore e la presentazione del libro “Un unico ritmo” di Tommaso Stanzani in collaborazione con la libreria Ubi di Alessandria.

Come nel 2022 e il 2023 tornano per gli studenti ed il territorio i workshop, le residenze artistiche (con obbligo di restituzione in scena), le lezioni e le lezioni dedicate alla disabilità “Dance Ability” (presso la Fondazione Longo di Castellazzo Bormida) curate da Abilitando Onlus.

La novità di quest’anno è stato il progetto legato alle scuole, grazie ad uno spettacolo, “Se fosse” di Tommaso Monza, con 5 repliche nell’Istituto San Cassiano di Alba, che ha visto i bambini protagonisti della scena, portando divertimento e cultura.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – dichiara il presidente, notaio Luciano Mariano – promuove anche quest’anno il progetto “Vignale in danza”, una rassegna che si è consolidata nel tempo ed è diventata un appuntamento fisso nel panorama degli eventi culturali del Monferrato. Il coinvolgimento degli studenti e dei giovani artisti, accanto a quelli di fama internazionale, permette di valorizzare nuovi talenti e mette in luce numerose località della nostra provincia che meritano di essere conosciute. La collaborazione con la RAI, con gli enti del territorio e con numerosi operatori locali dimostra, inoltre, che la rassegna ha radici profonde nel tessuto culturale locale e continua a riscuotere vivo apprezzamento per la professionalità e per l’attenzione al sociale dimostrata dagli organizzatori.

Vignale in Danza prenderà il via il 28 giugno alle ore 21,30 ai Giardini alti di Piazza di Palazzo Calorici Vignale Monferrato e proseguirà fino al 10 luglio; seguirà una pausa estiva e si riprenderà il 1 settembre per finire il 3 novembre.

Tutta la programmazione è già online ed i biglietti possono essere già acquistati dal sito di Vignale in Danza www.vignaleindanza.com e sul sito www.vivaticket.com.

È possibile anche acquistare il “biglietto sospeso” (informazioni: info@vignaleindanza.com).

Vignale in Danza è realizzato in collaborazione con Piemonte dal Vivo e grazie ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, della Regione Piemonte, dai comuni di Vignale Monferrato, Alessandria, Mirabello Monferrato, Montecastello, Tonco (AT), Castelletto Monferrato, provincia di Alessandria, Fondazione Longo, Intesa Sanpaolo, Amag, Camera di Commercio di Alessandria e Asti, Villaforte Tennis San Salvatore, Gaudio di Vignale M.to, Hic et Nunc di Vignale M.to, Cantine Volpi di Volpedo, Mazzetti d’Altavilla, Torti Impianti di Alesandria, Koreutica, Italiano, Ubi, AFA, Abilitando, I.I.S. Vinci-Nervi-Fermi, I.I.S. Umberto Eco, Accademia Monferrato, Metal, Sweet Doors, Rai pubblica utilità.