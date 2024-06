Si è svolta a Pescara, nella scorsa settimana, la finale nazionale dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera: l’alunna del Liceo Peano Silvia Canape ha partecipato nella specialità del salto in lungo. Nata nel 2009 e non ancora quindicenne, Silvia frequenta la IB scientifico e si è trovata a gareggiare con ragazze anche più grandi di lei di due anni, conquistando il secondo posto in una gara emozionante. La competizione è stata vinta dalla già diciassettenne siciliana Elisa Valenti, con un salto di 5,85 metri contro i 5,71 metri di Silvia.

Questo risultato rappresenta un grande traguardo per la giovane atleta, che promette molto bene per future competizioni.

Complimenti a Silvia per aver portato il nome del nostro liceo sul podio nazionale!