Una cosa mai vista a Tortona da quando non solo c’é l’elezione diretta del Sindaco, ma da quando ci sono le elezioni: a memoria d’uomo non si ricorda un Sindaco (e forse neppure un partito) che vince con percentuali così incredibili: 65,92%. Questo significa che due tortonesi su tre hanno votato per lui: il buon sindaco come dice lo slogan che ha accompagnato tutta la sua campagna elettorale.

Chiodi ha lasciato ai suoi avversari solo le briciole: ad Agosti (PD) il 18,25%, a Balossino (Progetto Tortona) il 7,41%, a Galanzino (vota Derthona) il 6,33% e alla Ravazzi il 2,09%. Il Sindaco uscente aveva già fatto la storia di Tortona cinque anni fa vincendo al primo turno col 57% dei consensi, oggi non solo è stato il primo Sindaco ad aver bissato il mandato ma ha ulteriormente migliorato quel dato.

Un successo mai messo in discussione: quando dalle elezioni europee è emerso che il Centro Destra aveva vinto col 60% dei voti si è capito subito he non ci sarebbe stato ballottaggio: le elezioni comunali generalmente hanno indicazioni diverse da quelle politiche o europee ma è davvero difficile dilapidare una percentuale del 10%. Ebbene, Chiodi non solo non ne ha persi rispetto alle europee ma ha addirittura incrementato la percentuale di 6 punti: complimenti!

DI seguito alcune immagini del momento in cui si è capito on assoluta certezza matematica (mancavano ancor auna decine di seggi ma il divario non poteva essere ribaltato) che Federico Chiodi è stato riconfermato Sindaco.