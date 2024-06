Mercoledì 12 giugno al Presidio Borsalino ci sarà l’autore Gianfranco Mogliotti

La sclerosi multipla al centro di una storia di amicizia e di sport: è questo “Ruote parallele – Un incontro del destino”, il libro che Gianfranco Mogliotti presenterà mercoledì 12 giugno all’interno del Presidio Riabilitativo Borsalino dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione “Amici della Biblioteca dell’Ospedale” dell’AOU AL, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, è in programma per le 17,00 e vedrà lo stesso autore raccontare la storia di Francesco, torinese di nascita che, trasferitosi ragazzo nel Monferrato, vive una giovinezza intensa, fedele alle proprie inclinazioni: sportivo entusiasta, con la stessa passione si dedica alle amicizie, quelle che fedelmente lo accompagneranno anche nell’età adulta.

È correndo la Maratona di Roma che il destino porta la sua strada a incrociarsi con quella di Giovanni, suo coetaneo, che come lui sta gareggiando, circondato dagli amici “Running Angels” e supportato da un particolare ausilio, perché malato di sclerosi multipla.

Le loro personalità, così somiglianti e vicine, diventeranno la trama condivisa di un’amicizia nata da un’intesa naturale. Ne scaturirà subito l’idea di un libro da scrivere a quattro mani, strabordante di volti, emozioni, vite intessute l’una con l’altra in un intreccio di realtà, cristallina nella bellezza come nella sofferenza, e di desiderio di vita.

Gianfranco Mogliotti è nato a Torino e vive a Rocchetta Tanaro (AT). Laureato in Scienze Politiche all’Università di Torino, è giornalista pubblicista. È stato cronista per L’Eco del Lunedì, la Gazzetta d’Asti, Sprint e Sport, e conduttore televisivo per Telesubalpina. Dal 1999 collabora con La Stampa. Ha pubblicato i libri “Callianetto sogno tricolore” (2002), “Il Muro, trent’anni di tamburello nel Monferrato” (2005) e “L’inquilina dell’attico. Una storia di coraggio” (2019).