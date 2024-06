E’ stata resa pubblica dal sito ufficiale delle PSMC, la nomina del nuovo consiglio provinciale dell’Italia per il triennio 2024/2027. È stata eletta nuova superiora provinciale Madre M. Mabel Spagnuolo per la Provincia “Mater Dei” (Italia/Spagna) che insieme al suo consiglio entrerà in carica il prossimo 29 giugno 2024.

Il nuovo consiglio sara così composto:

Madre Maria Mabel Spagnuolo

Superiora Provinciale

Sr. M. Anselma Scanu

Vicaria

Sr. M. Sabrina Murzi

Consigliera e Segretaria

Sr. Maria del Carmen Aquino

Consigliera

Sr. M. Gabriella Perazzi

Economa

A tutti gli auguri e la preghiera perché questo prezioso servizio sia sempre inondato dalla protezione e dall’intercessione del nostro Don Orione. A Sr. Gemma, Sr. Mihaela il grazie per il servizio compiuto.

