Brillante intervento dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso gli uffici di Rivalta Scrivia appartenenti al Retroporto di Genova che hanno bloccato e sequestrato 3 partite per oltre 200 mila di giocattoli non conformi alla normativa di riferimento dell’Unione Europea che sarebbero stati distribuiti in tutta Italia e avrebbero rappresentato un pericolo per i bambini.

Fra questi, nel corso di alcuni controlli mirati alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, è stata accertata la presenza di più di 4.000 statuette in materiale plastico raffiguranti animali, destinate all’utilizzo dei bambini, quasi 20.000 pezzi di aquiloni giocattolo, privi, anche in questo caso, della marcatura CE della conformità UE nonché oltre 180.000 pezzi di palloncini privi delle corrette avvertenze di legge.

Le importazioni del soggetto da cui provenivano sono state bloccate e della sospensione delle importazioni – come precisato in un comunicato – è stato informato il ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha confermato le valutazioni effettuate dagli addetti doganali.

Le statuette raffiguranti animali sono smaltite presso un centro di raccolta mentre gli altri giocattoli venivano riesportati.