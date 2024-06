“Sulla questione CPR (Centro di Permanenza e Rimpatrio) presso l’ex caserma Camandone in passato avevo incontrato i sindaci del comprensorio. Ora, a seguito di ulteriori istanze dal territorio di questi giorni, ho in programma prossime interlocuzioni e seguirò attentamente la vicenda. In merito alle dichiarazioni del generale Marcello Bellacicco, attuale consigliere comunale di minoranza di Diano Marina, preciso che è venuto senza altre rappresentanze nel mio ufficio di Imperia a trattare la questione di cui approfondiremo. Come già ribadito ai sindaci locali il Comitato formato dagli stessi e dalle associazioni è rilevante e adatto a portare avanti le istanze del territorio tanto che, come Regione, siamo a disposizione per farci da tramite e rappresentare le esigenze territoriali. Come Regione, come sempre, ci faremo parte attiva col Ministero e seguirò personalmente la pratica”.

Così il presidente ad interim della Regione Liguria sulla questione CPR.