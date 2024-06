In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebre oggi 5 giugno 2024, Gestione Ambiente S.p.A. è lieta di annunciare la riattivazione del servizio di ritiro “COMPOST” presso i due Centri di raccolta di Novi Ligure e di Tortona, in collaborazione con SRT.

Il compost, frutto prezioso del riciclo dei rifiuti organici conferiti dai cittadini, rappresenta un esempio concreto di economia circolare e di tutela dell’ambiente. Per questo motivo, invitiamo tutti a non utilizzare sacchetti di plastica nel contenitore dell’umido, ma solo quelli certificati compostabili o di carta, per non compromettere il processo di riciclo.

Il compost reso disponibile gratuitamente presso i due Centri di raccolta può essere utilizzato per nutrire i vostri giardini o come ammendante per le piante in vaso, donando nuova vita alle vostre coltivazioni e contribuendo alla salute del Pianeta.

Vieni a ritirare il tuo compost e fai la tua parte per un ambiente più green!

COSA PREVEDE IL SERVIZIO

Ogni cittadino può recarsi nei due Centri di raccolta di Novi Ligure e di Tortona e caricare il compost gratuitamente (una volta a settimana per un massimo di 40 litri). Il compost sarà stoccato sfuso: Gestione Ambiente mette a disposizione l’attrezzatura (badile) per poter caricare il materiale in secchielli, contenitori, recipienti o sacchi (non forniti, occorre quindi arrivare muniti del necessario).

Per richieste di grossi quantitativi, invece, i cittadini potranno contattare SRT per concordare le modalità di ritiro.

Per controllare gli orari di apertura dei Centri di raccolta di Novi Ligure e Tortona consultate il sito www.gestioneambiente.net sezione “Le nostre attività” o l’app Junker.

Per info Gestione Ambiente: info@gestioneambiente.net, Numero Verde gratuito 800.085.312

Per info SRT: srtspa@srtspa.it