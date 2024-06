’estate a Diano Marina prende il via con una serie di eventi culturali e commerciali, che intratterranno cittadini e turisti. Dal 25 al 30 giugno, la cittadina ligure offrirà un programma variegato che spazia dalla musica alla danza, passando per letteratura e manifestazioni commerciali.

Il primo appuntamento della stagione estiva sarà il concerto “Musica da Oscar”, fissato per le 21.30 di martedì 25 giugno, a Villa Scarsella. La Banda Musicale Città di Diano Marina allieterà il pubblico con un repertorio che omaggerà le più celebri colonne sonore cinematografiche. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica e di cinema, che potranno rivivere le emozioni delle loro pellicole preferite attraverso le note eseguite dal vivo.

Il secondo evento, in programma giovedì 27 giugno alle 21.15 presso il Molo delle Tartarughe, vedrà protagonista Federico Palmaroli. Con oltre un milione di follower su Facebook, l’autore romano, creatore del fenomeno social “Le più belle frasi di Osho”, è diventato un punto di riferimento per la satira contemporanea. Applaudito a “Porta a Porta” su Rai 1 e a varie altre trasmissioni di successo, Palmaroli presenterà a Diano Marina il suo ultimo libro “Er pugno se fa co la destra o co la sinistra?”, pubblicato da Rizzoli. L’incontro aprirà la rassegna “Un mare di pagine”, curata da Loredana Este e Marco Vallarino, e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.

Sabato 29 giugno, Villa Scarsella sarà nuovamente il palcoscenico, questa volta per il saggio di danza della Scuola Danza Mov’Art, fissato per le ore 20.30. Gli allievi della scuola presenteranno al pubblico il frutto di un anno di duro lavoro e dedizione, offrendo uno spettacolo che promette di emozionare e affascinare le famiglie e gli spettatori.

La settimana di eventi si concluderà domenica 30 giugno con “Diano In festa”, manifestazione commerciale organizzata da Confesercenti. Le strade del centro cittadino si animeranno con bancarelle ed espositori, creando un’atmosfera di festa e convivialità. Un’opportunità perfetta per fare shopping e trascorrere una piacevole giornata all’aperto.

Inizia così la stagione estiva dianese, con un ricco programma che permetterà a turisti e residenti di trascorrere un’estate all’insegna della cultura e del divertimento.

Martedì 25 giugno – Villa Scarsella ore 21.30

“Musica da Oscar”

Concerto a cura della Banda Musicale Città di Diano Marina

Giovedì 27 giugno – Molo delle Tartarughe ore 21.15

Un mare di pagine – Federico Palmaroli in arte Osho

Presentazione letteraria

Sabato 29 giugno – Villa Scarsella ore 20.30

Spettacolo di fine anno Scuola Danza Mov’Art

Saggio di danza

Domenica 30 giugno – Centro cittadino, tutto il giorno

Diano In festa

Manifestazione commerciale a cura di Confesercenti