Vorrei ringraziare chi mi ha votato, per la fiducia nei miei confronti che comunque non tradirò mai, anche spronato da due grandi condottieri per i quali ho grande stima per gli obiettivi che si prefiggono, farei un boato di applausi al sindaco Federico Chiodi eletto senza ricorrere al ballottaggio.

Lo stimo per la sua tenacia e impegno verso il lavoro in tutte le sue direzioni e per ampliare la conoscenza verso prodotti di grande pregio vini e formaggi delle colline circostanti e di grande interesse generale, l’ospedale di cui tutti abbiamo bisogno compreso gli anziani di cui Chiodi si è impegnato moltissimo.

Congratulazioni al Sindaco Chiodi grande guerriero già lo conoscevo per la disponibilità ad essere vicino ai cittadini ad incontrarli senza supponenza di chi è arrivato alla poltrona cercando sempre una soluzione per il bene di Tortona e dei cittadini.

Ringrazio inoltre una grande persona Fabio Morreale conosciuto per grande disponibilità verso chi ha bisogno impegnato per tutti gli obiettivi di continuità per migliorare sempre più Tortona ospedale sanità lavoro sicurezza. Congratulazioni di cuore un abbraccio grazie molte.

Buon lavoro.

Alessio Rocca