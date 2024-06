Venerdì 12 luglio 2024 Noi Siamo il Derthona organizzerà l’incontro pubblico “Cento anni fa… al Derthona il titolo di Campione” per presentare gli studi realizzati sulla stagione 1923-24, in cui il Derthona FbC conquistò, con una strepitosa cavalcata, il titolo di Campione Nazionale di Seconda Divisione (la Serie B dell’epoca) e, conseguentemente, la promozione in Prima Divisione (Serie A).

In un calcio pionieristico in bilico tra la genuinità della passione dilettantistica e i forti interessi politici, economici e sociali che si stavano sviluppando intorno ad esso, la squadra della nostra cittadina riusciva, dopo la cocente delusione della retrocessione dalla Prima Divisione subita l’anno precedente, a ripetere l’impresa di scalare i vertici nazionali del “football”, primeggiando sia nel campionato interregionale (dopo aspri confronti con Pro Patria, Biellese, Valenzana, …), sia successivamente nel torneo finale nazionale di Seconda Divisione (contro Reggiana,

Mantova, Olympia Fiume, …).

Fu un campionato straordinario contrassegnato da sorprese, drammi sportivi e umani, tifo intemperante, arbitraggi discussi, reclami e contro-reclami, in un contesto di avvenimenti storici tragicamente epocali.

Si consolidava così il “mito” del Derthona, una provinciale terribile ma già conosciutissima, capitanata da Armando Bellolio, con il cannoniere implacabile Carlo Crotti e tante storie e aneddoti da ricordare nel centenario di quegli avvenimenti.

A breve seguiranno maggiori dettagli sull’organizzazione dell’evento.

Nel frattempo… segnatevi la data: venerdì 12 luglio, h. 21, Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, che si ringrazia per l’ospitalità.