Un altro anno di services all’insegna della solidarietà, della cura della salute, dell’ambiente, della tutela del territorio, della valorizzazione della persona e della condivisione dei valori dell’etica lionistica è passato. Giovedì sera presso Villa Liberty a Pontecurone si è tenuta la conviviale del Lions Club Tortona Castello, durante la quale c’è stato il passaggio di consegne dalla Presidente Livia Paglia alla Presidente per il 2024-25 Maria Cristina Ottone molto nota per essere stata medico di ortopedia ed ex Consigliere Comunale di Tortona.

La nuova Presidente, sposata col Dott. Silvio Roldi, ha lavorato in qualità di medico ortopedico presso l’Ospedale di Tortona dal 1984 al 2005 e successivamente sul territorio del distretto tortonese. Mamma di Francesca (manager in ambito finanziario) e di Emanuela (medico anestesista) Roldi, la dottoressa Ottone guiderà l’attivissimo Lions Club tutto femminile che ha visto nell’occasione della conviviale del passaggio delle cariche, anche l’ingresso di due nuove socie: Sabrina Mancini e Rossella Santorelli.

Alla nuova Presidente i migliori auguri per un nuovo anno lionistico all’insegna del motto “we serve”.