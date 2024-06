SABATO 15 GIUGNO

Tortona: in piazza Arzano ore 15:30-16:30-17:30 visite guidate con il conservatore archeologico del MA.DE. (la visita delle 17:30 si concluderà con la degustazione di vini prodotti secondo le antiche ricette romane)

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Fabbrica Curone: alla frazione caldirola sabato 15 FESTA PATRONALE DI SANT’ANTONIO DA PADOVA santa messa, processione e rinfresco a cura della parrocchia

DOMENICA 16 GIUGNO

Tortona: in piazza Arzano ore 15:30-16:30-17:30 visite guidate con il conservatore archeologico del MA.DE.

Tortona: alle 2 presso la chiesa Santa Maria Canale Tortona “Omaggio al violista e compositore Francesco Xaverio Germiniani” – l’evento è realizzato in collaborazione con il XV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” e vedrà la partecipazione dell’ensemble L’Archicembalo –

Fabbrica Curone: alle 11 presso il Rifugio orsi “Sinfonia nel Bosco” 3ª edizione della rassegna che porta la musica nella location del Rifugio Orsi, in montagna nel territorio del comune di Fabbrica Curone (AL). Lo spettacolo musicale proposto è “Tre tenori in concerto” con Alessandro Fantoni, Emanuele Servidio, Giovann Manfrin. Al violino Livia Hagiu, al pianoforte Andrea Albertini.

Il Rifugio Orsi si trova a 1.397 s.l.m., sul versante nord del Monte Ebro, in un’ampia radura circondata da splendidi boschi di faggio, raggiungibile a piedi dalla colonia provinciale di Caldirola in circa 1h oppure in 30 minuti dalle stalle di Salogni.