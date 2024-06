Di presentazioni di libri ce ne sono tante in giro e anche nel Tortonese parecchie perché tanti oggi scrivono libri, ma quella di ieri a Tortona, alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, è stata qualcosa di speciale perchè il castelnovese Roberto Carlo Delconte, scrittore, docente che ha svolto anche diversi ruoli legati al mondo della Giustizia, fra cui autore di libri sul Diritto, ha richiamato un folto pubblico in biblioteca, dove ha raccontato i motivi che lo hanno indotto a scrivere il 30esimo e 31 libro della sua carriera.

I presenti hanno ascoltato con attenzione le sue parole e le sue considerazioni su temi importanti come quello dei giovani e della scuola: ha elogiato i giovani dando loro valore, quel valore che altri docenti forse non concedono.

“A scuola oggi – ha detto Roberto – oltre alle materie e alle nozioni, i docenti insegnano soprattutto chi sono. Spesso si insegna 20 e si pretende 100 dai giovani, io credo invece sia più logico il contrario fare in modo di insegnare 100 e pretendere 20, e che la cosa più importante sia voler bene ai propri studenti, cosa che non tutti fanno.”

Il pomeriggio poi ha spaziato su altri temi e Roberto ha dimostrato che malgrado la sua elevata caratura culturale e le sue sconfinate conoscenze sa essere una persona che si interroga ancora sulla vita e sul futuro come tutte le persone comuni e come loro è preoccupato per i figli e per questa società che non è più quella di una volta. Tutte queste sue considerazioni ha voluto esternarle negli ultimi suoi due libri usciti a pochi mesi di distanza l’uno dall’atro “Il Dito e l’anello” e “Mogli, cavalli, meloni e… ” in vendita su internet e nelle migliori librerie.