Tortona è patria di disegnatori e fumettisti non a caso ha dato i natali a Ivo Milazzo autore di fumetti creatore di Ken Parker, storie su fumetti Disney, su Skorpio e Lanciostory, Maurizio Stefano Piraccini, meglio conosciuto col nome d’arte Dottor Pira, fumettista, grafico e autore televisivo italiano, creatore di uno dei primi portali di webcomic italiani (I Fu

metti della Gleba) ma nessuno poteva immaginare che una giovane Tortonese di 10 anni, Benedetta Simonelli, arrivasse seconda ad un concorso Nazionale “Nel mondo di Tim Burton” organizzata in collaborazione con l’akibacon che si è svolta nei giorni scorsi ad Alessandria.

Presidente di giuria il celebre collezionista e appassionato di Tim Burton, Daniel Serruto. Insieme a lui personaggi di spicco nel mondo del fumetto e manga: Federica Dimeo mangaka, Marco Albiero mangaka, Monica fassardi disegnatrice cosplayer, Claudio Braggio esperto di cinema filmmaker, Martina Lenti videoartista e film maker, Akiba stop negozio fumetteria. La premiazione è stata seguita da molti spettatori che hanno apprezzato il notevole lavoro degli oltre 60 partecipanti provenienti da tutta Italia che ha visto sul podio junior: Caterina Ratti 1 posto, Benedetta Simonelli 2 posto, Arianna Agostini 3 posto. Menzione speciale junior a Gioia Guidelli.

Benedetta Simonelli, 10 anni, la più piccola tra i vincitori. Stupita ed incredula ha emozionato tutto il pubblico. Benedetta disegna sin da piccolissima, ha una passione per il fumetto, cartoon e manga. Per migliorare e imparare tutte le tecniche necessarie alla realizzare del suo sogno, frequenta la scuola di fumetto in Alessandria perché il talento, senza impegno e costanza, non basta.

Oltre ai giovani sono stati premiati i senior col podio composto da Alissa Sermidi (1 posto), Francesca Siciliano (2 posto), Alice Repetto (3 posto), Menzione Speciale Senior Irene Gatti. La Tim Burton Cup è andata invece a Francesco Marzano.

A benedetta i complimenti di tutta la redazione.