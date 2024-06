Un appuntamento tutto al femminile nel calendario delle celebrazioni dedicate al Centenario della Città di Imperia. Giovedì 20 giugno, alle ore 18.30, nel parco di Villa Faravelli a Imperia, si terrà “100 anni e 100 donne di Imperia”, incontro realizzato dall’Amministrazione Comunale su impulso della Commissione Consiliare Pari Opportunità, che vedrà alternarsi al microfono una serie di relatrici, espressione dei diversi settori della comunità, che racconteranno la loro esperienza.

A intervallare le dichiarazioni ci saranno alcuni intermezzi musicali a tema, eseguiti da musiciste, cantanti e coriste. A condurre l’incontro sarà la giornalista Marzia Taruffi, che ricorderà alcune delle grandi donne che hanno segnato la storia di Imperia negli ultimi 100 anni.

Per l’occasione, sarà aperto dalle 17.30 alle 18.30 il museo MACI, per permettere a chi avesse piacere di acquistare il biglietto e visitare la collezione permanente di Lino Invernizzi. Nella stessa serata sarà possibile inoltre partecipare a una visita guidata alla collezione dal titolo “MACI: connubio di architettura e opere d’arte”.

“Quando lo scorso settembre il sindaco Claudio Scajola ha incontrato le diverse realtà del territorio per condividere il percorso per le celebrazioni del Centenario, insieme ad alcune associazioni abbiamo pensato di proporre un evento dedicato alle donne della nostra città. Ho avanzato la proposta in qualità di presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità e devo ringraziare il sindaco per averla prontamente accolta. Sarà un bel pomeriggio, di riflessione e di buona musica, che spero possa rappresentare un inizio per approfondire i temi che emergeranno”, commenta Rita Elena, presidente Commissione Consiliare Pari Opportunità.