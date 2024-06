vrebbe compiuto 45 anni fra pochi giorni, il Tenente Diego Bonavera, Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Alessandria.

Originario del Golfo Dianese, padre di Christian e Annalaura, di 9 e 5 anni, nati dalla relazione con la moglie Nunzia, in servizio presso la Guardia Costiera, aveva iniziato la carriera nell’Arma 24 anni fa come allievo Carabiniere a Roma.

Dopo il tirocinio presso la Compagnia di Albenga (SV), è stato destinato alla Stazione di Frabosa Soprana (CN), dove ha prestato servizio dal 2001 al 2005, prima di trasferirsi a Mondovì, sempre nel cuneese, all’Aliquota Radiomobile, dove è rimasto fino al 2009.

Tornato in Liguria, all’Aliquota Radiomobile di Alassio (SV), ha quindi vinto il concorso per la Scuola Marescialli, frequentata dal 2009 al 2010, al termine della quale è stato trasferito a Imperia, dove, dal 2010 al 2015, ha prestato servizio come Maresciallo alla Stazione e all’Aliquota Operativa della Compagnia.

Nei successivi tre anni, è stato addetto al Nucleo Investigativo imperiese, prima di vincere il concorso per la Scuola Ufficiali, conclusa nel 2020, quando ha assunto il comando del NORM di Cantù (CO) con il grado di Sottotenente, retto fino al 2023, anno in cui è diventato comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Alessandria.

Apprezzato da tutti per le doti umane, è stato un eccellente Carabiniere, capace di distinguersi in ogni reparto e con tutti gli incarichi e gradi ricoperti, come Carabiniere, come Maresciallo e, in ultimo, come Ufficiale, con il grado di Tenente.

Grande il cordoglio di amici e colleghi, giunti da diverse parti d’Italia per stringersi al dolore della famiglia, e di tutta la scala gerarchica, presente presso la camera ardente per l’ultimo saluto, prima dei funerali che si terranno domani, giovedì 20 giugno, alle ore 16:00 a Diano San Pietro (IM).