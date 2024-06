Castelnuovo Scrivia. Incidente frontale in via Einaudi nella giornata di ieri, lunedì 3 giugno. Secondo la prima sommaria ricostruzione un furgone ha invaso la corsia opposta ed è andato a collidere con un’autovettura in uscita dal distributore di carburante in direzione Pontecurone. I *Carabinieri* di Sale sono sul posto per gli accertamenti del caso.

