ACQUI TERME di nuovo in TV con

“EDEN. UN PIANETA DA SALVARE”

IN ONDA su La7 MERCOLEDI 5 GIUGNO alle 21:15

in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente andrà in onda l’intervista a Francesca Pronzato (Azienda I Moie) ed un servizio sulla panchina gigante di Strevi. Il servizio relativo ai territori limitrofi che non è ancora andato in onda è in programma nei prossimi mesi.

Guarda su https://tg.la7.it/dirette-tv