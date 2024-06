L’opera integrale dei Quintetti di Perosi in un importante prodotto editoriale della Naxos of America

Il 7 giugno l’Orchestra Roma Tre eseguirà i Quintetti di Perosi all’Abbazia di Rivalta Scrivia

Si è aperta ufficialmente, lo scorso 2 giugno, l’anteprima del Perosi Festival 2024 che, come da tradizione, segna il via degli eventi culturali nell’estate tortonese.

Il secondo concerto in programma, venerdì 7 giugno, porta con sé alcune conferme e importanti novità. La location dell’evento si conferma la prestigiosa Abbazia di Rivalta Scrivia rimarcando così il connubio tra qualità musicale e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. L’Orchestra Roma Tre in questa speciale occasione eseguirà l’opera integrale dei Quintetti di Perosi con l’obiettivo di dimostrare la complessità musicale, la ricchezza della produzione compositiva e la continua ricerca artistica del compositore tortonese Lorenzo Perosi.

L’Orchestra Roma Tre è la prima orchestra universitaria nata a Roma nel 2005. Da anni organizza concerti e collabora con solisti di livello internazionale, collaborando con alcuni tra i più importanti enti artistici italiani. Compito dell’ensemble sarà quello di sfatare il pensiero che relega Perosi nell’alveo musicale esclusivo del “sacro” e del liturgico. L’ensemble eseguirà, infatti, tutti i quattro Quintetti per archi e pianoforte, la cui composizione da parte di Perosi risale all’inizio degli anni Trenta. Composizioni scritte di getto e che rivelano un estro incontenibile, fresco e genuino.

Il concerto è inserito nel ricco programma della Lunga notte delle Chiese. Un evento suggestivo ed eccezionale, giunto alla sua 9° edizione,in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualità.

Sarà anche l’occasione per la presentazione ufficiale del prodotto editoriale realizzato dall’Orchestra Roma Tre per portare la musica di Perosi in uno dei cataloghi più importanti di musica classica del mondo. I Quintetti, infatti, sono stati registrati ed editi dalla Naxos of America, una delle più grandi case editrici e discografiche di musica classica a livello mondiale.

PROGRAMMA

Quintetto con pianoforte n. 1 in la minore

Quintetto con pianoforte n. 2 in re minore

Quintetto con pianoforte n. 3 in la minore

Quintetto con pianoforte n. 4 in la maggiore

Roma Tre Orchestra Ensemble

Leonardo Spinedi, Hinako Kawasaki, violino

Lorenzo Rundo, viola

Angelo Maria Santisi, violoncello

Matteo Bevilacqua, pianoforte

Inizio alle 21. Ingresso gratuito con possibilità di prenotazione dei posti a sedere sul sito www.lorenzoperosi.net

Gli eventi del Perosi Festival sono realizzati grazie alla collaborazione degli sponsor e con il contributo della Fondazione CR Torino, CR Alessandria e CR Tortona, nell’ambito del protocollo d’intesa “Perosi 60: Tortona città della musica”, sottoscritto dal Comune di Tortona, dalla Diocesi di Tortona, dalla Famiglia Orionina e dall’associazione Pro Iulia Derthona.