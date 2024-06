A nome della Comunità alessandrina desidero unirmi alle tante persone che in queste ore manifestano la vicinanza alla famiglia e le più sentite condoglianze per la scomparsa di Savino Di Donna.

La nostra Città perde una figura straordinaria, attiva per tanti anni nell’ambito del volontariato sociale e, insieme all’Amministrazione Comunale, sento il dovere di esprimere profonda riconoscenza per l’opera che la sezione alessandrina dell’AIAS – Associazione Italiana Assistenza Spastici – ha svolto, concretizzando le parole che compaiono nella prima pagina del loro sito: “insieme alla persona con disabilità e ai suoi caregiver per una comunità inclusiva e più attenta ai bisogni”.

In questa dimensione sta tutta la passione, la sensibilità e la dedizione generosa del lavoro di Savino di Donna per un servizio che, a partire dall’AIAS, si è proiettato su tutta la nostra Comunità locale. Per questi motivi, il ringraziamento mio e di tutte le alessandrine e gli alessandrini, è grande; nella convinzione che l’esempio portato da Savino Di Donna sarà uno stimolo affinché la nostra Città diventi ogni giorno davvero più inclusiva e attenta ai bisogni di tutte e di tutti.

Così il Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, in merito alla recente scomparsa di Savino Di Donna, Presidente emerito di AIAS Alessandria.