In giro per le colline Tortonesi assaggiando i prodotti e le specialità offerte dalle varie aziende agricole senza limitazioni. Si paga una sola volta e si possono degustare tutte le specialità offerte dai produttori locali. Non solo il vino Derthona Timorasso anche il formaggio Montebore, il Salame Nobile del Giarolo, il pane Tortonese e tante altre specialità diverse che ogni azienda agricola della zona produce, o produrrà solo per questa occasione.

Già perché noi che abbiamo provato questo “Giro Gastronomico” di alto livello vi assicuriamo che ne vale veramente la pena. Si paga un biglietto unico (se prenotate prima avrete lo sconto) e con quel “Pass” che vi verrà dato potrete recarvi nelle aziende che vengono elencate nell’itinerario. Non in una ma anche in tutte: verrete accolti dai titolari che molto cordialmente vi offriranno la degustazione dei prodotti. Dopo che avete mangiato e bevuto, salite in auto (o in bicicletta, in moto o in qualsiasi altro mezzo) e vi recate in una altra azienda agricola per un altra degustazione.

Non ce la farete a visitarle tutte: sono ben 42 suddivise in diversi itinerari.

Tutto questo è “Quatar Pass nel Derthona Timurass” un evento unico che celebra il profondo legame tra il vino e il territorio del Derthona, terra d’elezione del vitigno Timorasso. Questa giornata è dedicata a esplorare le radici culturali, storiche e geografiche che conferiscono al Timorasso la sua inconfondibile identità.

Il nostro viaggio inizia con la descrizione di un paesaggio incantevole: le colline tortonesi. Queste terre, caratterizzate da suoli ricchi di calcare e argilla, offrono un ambiente ideale per la coltivazione del Timorasso. Il clima, con estati calde e inverni miti, combinato con l’escursione termica notturna, permette alle uve di sviluppare una complessità aromatica unica.

Il Timorasso è un vitigno autoctono che, dopo essere stato quasi dimenticato, ha vissuto una rinascita grazie alla passione e alla dedizione dei viticoltori locali. Questo vitigno è capace di esprimere pienamente il terroir del Derthona, dando vita a vini bianchi di grande struttura, freschezza e longevità. Ogni calice di Timorasso racconta la storia di una terra e di una cultura profondamente legate alla viticoltura.

Durante Quatar Pass nel Derthona Timurass, avrete anche l’opportunità di approfondire con i produttori la conoscenza del Timorasso attraverso degustazioni guidate, incontri con i produttori e racconti sulle tecniche di vinificazione che rispettano e valorizzano le tradizioni locali. Scoprirete come ogni fase della produzione, dalla cura dei vigneti alla vendemmia, dalla fermentazione all’affinamento, contribuisca a creare un vino che è espressione autentica del territorio.

Il legame tra il vino e il territorio non si limita alla geografia e alla viticoltura. È un legame che si estende alla cultura, alla storia e alle persone che da generazioni lavorano con passione questa terra. Il Timorasso è il frutto di questa sinergia, un simbolo di identità e di appartenenza. Degustare un calice di Timorasso significa immergersi in un racconto fatto di tradizioni, innovazioni e storie di vita.

Saranno presenti, inoltre, dei punti di ristoro ritrovi per degustazioni, in modo tale che ogni produttore abbia la possibilità di far conoscere ed apprezzare i propri vini.

Vi invitiamo a lasciarvi trasportare tra sapori e profumi di questo straordinario vino, a esplorare le sue molteplici sfaccettature e a scoprire come il Timorasso rappresenti al meglio l’anima del Derthona.

I biglietti sono acquistabili in prevendita su questo sito al prezzo di:

• 30,00€ Riservato ai soci Slowfood, AIS, FISAR, ONAV

• 35,00€ Biglietto Intero

Il giorno della manifestazione nei punti di accredito:

1) Cantina Sociale di Tortona Cantina di Tortona, V. Muraglie Rosse, 5, 15057 Tortona AL Italia al prezzo di:

• 35,00€ Riservato ai soci Slowfood, AIS, FISAR, ONAV

• 40,00€ Biglietto Intero

2) Ezio Poggio Winery Loc. Colombaie, 1, 15060 Vignole Borbera AL Italia al prezzo di:

• 30,00€ Riservato ai soci Slowfood, AIS, FISAR, ONAV

• 35,00€ Biglietto Intero

I biglietti si possono acquistare sul sito https://tastederthona.com/