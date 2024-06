Silvio Roldi, Segretario dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Alessandria, medico particolarmente stimato e amato a Tortona per la sua instancabile attività in sostegno della salute dei nostri concittadini, da Luglio sarà il nuovo Presidente del Lions Club Tortona Host.

La Cerimonia del passaggio di consegne si è svolta mercoledì 12 giugno al Circolo di Lettura di Tortona. Il Dott. Roldi riceve la carica dalle mani del dott. Giuseppe Caniggia, noto dottore Commercialista e Revisore legale, che ha guidato il club sino ad oggi.

La Campana passa di mano ma resta costante l’impegno che il Lions Club Tortona Host continuerà ad avere sul territorio a favore delle comunità locali e mondiali.

La serata è stata anche un momento di racconto e riflessione sull’anno trascorso e sui service portati avanti dai Soci con dedizione. L’elenco è lungo e articolato ma ben raccontano il lavoro svolto i service coordinati dal nuovo Presidente, anche in collaborazione con altri Club di zona ossia lo screening del diabete e lo screening del tumore mammario (Io Donna scelgo la vita); l’Ippoterapia per bimbi autistici seguita da Socio dott. Bagnarino; la lotta alla povertà educativa dei Soci Dott.ssa Pedemonte e dott. Simonini; il Progetto Kairos per l’inclusione dei disabili seguito dal Presidente dott. Caniggia. Si è ripetuto nel 2024 con successo anche lo storico service del Socio Cappelletti un Poster per la Pace.

Viste le premesse si prospetta quindi per il dottor Silvio, un nuovo anno lionistico molto intenso e laborioso che non troverà pace nemmeno tra le sue mura domestiche dove si troverà a discutere di come prendersi cura dei bisogni delle persone del nostro territorio con la Dottoressa Maria Cristina Ottone, sua moglie e nuova presidente del Lions Club Tortona Castello. A buon intenditor…..