“Jannik Sinner è sul tetto del mondo. Per la prima volta nella storia, un tennista italiano occupa la posizione numero 1 nel ranking Atp. Un risultato incredibile, che dà lustro a tutto il movimento sportivo italiano, ma che inorgoglisce in particolar modo la nostra Liguria: Sinner è infatti cresciuto tennisticamente a Bordighera, paese al quale è ancora molto legato. Un motivo in più per andare fieri del suo successo. Complimenti e auguri per le prossime sfide”.

Così il presidente ad interim della Regione Liguria e l’assessore regionale allo Sport commentano il raggiungimento della vetta del ranking Atp dell’azzurro Jannik Sinner.

