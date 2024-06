Anche in occasione delle prossime consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, il Comune di Tortona ha istituito un servizio di trasporto per i residenti del quartiere San Bernardino votanti nei seggi un tempo collocati presso l’edificio scolastico in viale Kennedy (ora in rifacimento) e temporaneamente trasferiti presso la ex sede universitaria di via Bonavoglia in zona Dellepiane.

Il servizio di trasporto pubblico effettuato da Bus Company si articolerà appunto tra le sedi di viale Kennedy (fronte ex scuola) e via Bonavoglia (fronte istituto CPIA) nei due giorni di votazioni con due corse (comprensive di andata e ritorno) il sabato pomeriggio e cinque corse (sempre comprensive di andata e ritorno) la domenica, nei seguenti orari:

SABATO 8 GIUGNO:

Viale Kennedy ore 15.00 – Via Bonavoglia 15.10

Via Bonavoglia ore 15.45 – Viale Kennedy 15.55

Viale Kennedy ore 17.00 – Via Bonavoglia 17.10

Via Bonavoglia ore 17.45 – Viale Kennedy 17.55

DOMENICA 9 GIUGNO:

Viale Kennedy ore 9.30 – Via Bonavoglia 9.40

Via Bonavoglia ore 10.15 – Viale Kennedy 10.25

Viale Kennedy ore 11.30 – Via Bonavoglia 11.40

Via Bonavoglia ore 12.15 – Viale Kennedy 12.25

Viale Kennedy ore 15.00 – Via Bonavoglia 15.10

Via Bonavoglia ore 15.45 – Viale Kennedy 15.55

Viale Kennedy ore 16.00 – Via Bonavoglia 16.10

Via Bonavoglia ore 16.45 – Viale Kennedy 16.55

Viale Kennedy ore 17.00 – Via Bonavoglia 17.10

Via Bonavoglia ore 17.45 – Viale Kennedy 17.55