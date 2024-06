IL 7 e 8 GIUGNO TORNA A VALLECROSIA WINEAROUND IN RIVIERA

L’ATTESA DUE GIORNI DEDICATA ALL’ECCELLENZA ENOGASTRONOMICA

GIARDINI DELLA CASA VALDESE – via Colonnello Aprosio, 255 VALLECROSIA (IM)

INGRESSO GRATUITO, TICKET DEGUSTAZIONI IN PREVENDITA SUL SITO WWW.WINEAROUND.IT

Torna l’atteso appuntamento con WINEAROUND IN RIVIERA, in programma il 7 e 8 giugno dalle 18.00 alle 24.00, nei giardini della Casa Valdese di Vallecrosia (IM). Protagoniste dell’evento – organizzato dal Comune di Vallecrosia in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround, la guida ViniBuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano e l’Associazione Il Borgo Antico- oltre 350 etichette in degustazione da tutta Italia.

WINEAROUND IN RIVIERA è un vero e proprio percorso all’interno della produzione vitivinicola italiana, con etichette selezionate da Vinibuoni d’Italia, che spaziano dalla Val d’Aosta alla Sicilia, il banco di degustazione Sparkling Star con una selezione di spumanti italiani, dai classici Prosecco, Franciacorta e Trento, alle bollicine da vitigno autoctono, e la presenza di cantine provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Non solo vino, ma anche una selezione di birre artigianali a cura di My Personal Beer Corner e del Progetto italian Grape Ale, alcune interessanti proposte di spirits artigianali e, novità di questa edizione, uno spazio dedicato alla mixology di qualità, con una proposta di cocktail realizzata con Vermouth e distillati piemontesi.

Nella parte dedicata alla gastronomia, prodotti DOP, IGP e tipicità locali in assaggio e in vendita, oltre a un ricco menu nei corner ristorazione con piatti della tradizione gastronomica del territorio da abbinare ai vini e alle birre artigianali presenti.

I laboratori di degustazione consentiranno di approfondire il mondo delle Italian Grape Ale, con una birra a base Moscato affiancata dall’Asti Docg spumante, e quello degli spirits artigianali, con un bitter e un Vermouth di Torino Superiore a base Erbaluce di Caluso.

La rassegna sarà accompagnata dalla musica della Simil Jazz Band e prevedrà anche un’area dedicata ai più piccoli, per un festival a prova di famiglia.

WINEAROUND IN RIVIERA è realizzato con il patrocino della Regione Liguria, con la partecipazione dell’Istituto CNOS-FAP Toscana Liguria di Vallecrosia (IM), dell’Associazione Italiana Sommelier Liguria, di My Personal Beer Corner e del Progetto Italian Grape Ale e con la partnership tecnica di Rastal Italia, Ditta Masotti Giuliano di Sanremo, Vama Service di Vallecrosia e Gullino Group.

Le degustazioni dei vini presenti a WineAround in Riviera saranno in vendita direttamente alla cassa o in prevendita con sconti e assaggi omaggio sul sito www.winearound.it.