Doppio appuntamento questa settimana per il XV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” promosso dall’Associazione Pantheon ETS sotto la Direzione Artistica di Daniela Demicheli.

Giovedì 13 Giugno, alle ore 21, in Alessandria, presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista, sarà il Coro dell’Accademia Corale Stefano Tempia, la più antica associazione musicale del Piemonte, nonché l’accademia corale più antica d’Italia, a proporre un programma dal titolo “Sacre Risonanze”, che esplora due secoli di musica sacra con l’esecuzione del celeberrimo Gloria RV 589 di Antonio Vivaldi e della Messe brève n.7 di Charles Gounod. Il Coro accademico Stefano Tempia, formato per l’occasione da 36 elementi, sarà diretto dal M° Luigi Cociglio ed accompagnato al grande organo Mascioni da Francesco Cavaliere. Il concerto, ad ingresso libero senza obbligo di prenotazione, sarà realizzato in co-produzione con il Comune di Alessandria.

Domenica 16 Giugno alle ore 21, gli amanti della musica barocca potranno godere delle affascinanti atmosfere ricreate dagli strumenti d’epoca dell’ensemble L’Archicembalo che, presso Santa Maria Canale, la più antica chiesa di Tortona, con il concerto dal titolo “Francesco Xaverio Geminiani, il Furibondo” presenterà in anteprima una scelta dei più bei Concerti Grossi op. 2 e 3 del compositore toscano di cui il noto ensemble registrerà a breve l’integrale su commissione dell’ editrice olandese Brilliant Classics.

L’evento, ad ingresso libero senza obbligo di prenotazione, sarà realizzato in co-produzione con il Perosi Festival.

Il XV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” è realizzato grazie al contributo delle Fondazioni CRA e CRT, del Comune di Alessandria, di ASM Costruire Insieme, della Diocesi di Tortona e di AQ Luogo d’incontri APS e gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, del Comune di Borghetto di Borbera e della Diocesi di Alessandria.