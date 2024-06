La Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria ha accolto un’iniziativa promossa da Soroptimist Club Alessandria, Soroptimist Club Acqui Terme, Inner Wheel Club Alessandria e Zonta Club Alessandria che mercoledì 12 giugno dalle ore 18.00 in Galleria Guerci presenteranno l’opera collettiva “VirginiaPerTutte” di Patrizia Benedetta Fratus, opera che rappresenta la sintesi perfetta dei valori e degli obbiettivi perseguiti dai Club di service femminili, dalle battaglie per l’affermazione dei diritti delle donne, per l’emancipazione femminile e valorizzazione della città.

L’installazione è parte di un progetto patrocinato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti e offre visibilità ad un tema profondamente importante e manifestato spesso solo in occasioni particolari ovvero la libera espressione della donna, indagando la radici della violenza che spesso viene perpetrata su di esse.

“Una stanza tutta per sé” è un saggio che ripercorre la vicenda umana e letteraria dell’autrice Virginia Wolf, volto a rivendicare, per il genere femminile, il diritto e la possibilità di far parte del mondo culturale che all’epoca era di esclusivo appannaggio maschile; partendo da questa centrale volontà, il saggio prova a scardinare e decostruire lo stesso linguaggio maschile e patriarcale sia in ambito letterario, sia in modo ampio, in quelli sociale e politico, liberando la donna da secoli di silenzio e sudditanza.

Temi al centro della ricerca condotta da Patrizia Benedetta Fratus, caratterizzano il progetto “VirginiaPerTutte”: l’intento è quello di rendere evidente la mancanza di traduzioni e la necessità di tale fruibilità dell’intero testo e, al contempo, di dimostrare come l’antica pratica della tessitura sia un elemento cruciale per la tessitura di una rete sociale, forte e consapevole, di donne di ogni geografia e cultura.

“VirginiaperTutte” è un lavoro esteso, dinamico, partecipativo, collettivo: è stato creato in un lungo arco temporale (2021-2023), volendo in primo luogo porsi come progetto rivolto alla valorizzazione dell’identità culturale, focalizzato sul potere della narrazione e della parola.