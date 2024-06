Anche con l’approssimarsi della stagione estiva continua in provincia la campagna informativa e di sensibilizzazione dei Carabinieri contro le truffe e i furti ai danni degli anziani.

In questi giorni, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Imperia si sono recati presso il Centro Ricreativo Comunale per anziani “Carpe Diem”, gestito dal Settore Politiche Sociali del Comune di Imperia, per illustrare agli ospiti della struttura le sempre più sofisticate strategie messe a punto dai malintenzionati per raggirare le persone di una certa età, ma non solo.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative del Comune di Imperia e in particolare della D.ssa Simona Grassi, Dirigente responsabile dei Servizi Sociali Educativi che proprio nei giorni scorsi aveva chiesto la possibilità di organizzare una riunione per fornire agli anziani alcune utili indicazioni, in special modo sulle truffe del c.d. finto Carabiniere e su come evitarle.

Molti i consigli utili per prevenire il raggiro, tra cui quello di controllare se in strada ci sia parcheggiata la vettura di servizio con la scritta “Carabinieri” o “polizia” prima di aprire la porta, ma soprattutto quello di chiamare il 112, Numero Unico per le Emergenze, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, per chiarire qualsiasi dubbio.

Numerosa la partecipazione degli iscritti al Centro che anche questa volta hanno interagito con i Carabinieri facendo domande e chiedendo chiarimenti, anche alla luce delle vissute esperienze personali.