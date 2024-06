Giovedì 27 giugno si terrà una conferenza stampa davanti alla Prefettura di Alessandria, in Piazza della Libertà. L’evento vedrà la partecipazione dei comitati e delle associazioni Greenpeace con Giuseppe Ungherese, responsabile campagna inquinamento Greenpeace Italia, e dei due comitati locali Ànemos, portavoce Mirella Benazzo e Comitato Stop Solvay, portavoce Viola Cereda, insieme ad alcuni cittadini.

Durante la conferenza, verranno presentati i risultati delle analisi del sangue sui pfas effettuate in un laboratorio europeo a un gruppo di cittadini residenti nella zona Fraschetta del comune di Alessandria.

L’incontro ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità competenti sull’importanza di un biomonitoraggio per tutti/e i cittadini potenzialmente coinvolti dall’inquinamento da PFAS e che permetta di dosare i principali PFAS come C6O4 e ADV prodotti dallo stabilimento Solvay-Synesqo, oltre a quelli storicamente presenti sul territorio, così come la necessità di azioni immediate da parte di Regione, Provincia e Comune per tutelare la salute della comunità locale.