Il passaggio sul territorio comunale di Alessandria della 111esima edizione del Tour de France è previsto nella giornata di lunedì 1° luglio. Si tratta di una prima volta storica che la Città di Alessandria intende accogliere con venti “notti gialle”, a cavallo del passaggio dei ciclisti in città.

In particolare, domenica 30 giugno, aspetteremo la maglia gialla ballando al ritmo della musica selezionata da Ema Stokholma, bravissima DJ, conduttrice radiofonica e televisiva, voce di riferimento di Rai Radio 2 oltre che volto conosciuto della tv italiana. La serata, in collaborazione con Anteprima e il Fermento – storico locale alessandrino – sarà completata dalle performance di Massimo Torchio con Ave Quasàr & We.Ensemble e da Fabi Dj.

Il Comune di Alessandria intende promuovere la partecipazione all’evento calmierando il biglietto di ingresso a soli 10 euro per dare la possibilità a chiunque, appassionato di ciclismo o no, di vivere uno spettacolo imperdibile.



lunedì 24 giugno, ore 19 – piazza Santa Maria di Castello– “Milanesiana” ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi – “Ribelli – L’ultima partita alla radio – Omaggio a Gianni Rivera” spettacolo di e con Federico Buffa e con Marco Caronna (speaker, cura anche la regia) e Valter Sivilotti (piano)– a seguire proiezione su maxischermo di Italia-Croazia Euro 2024 – introduce Elisabetta Sgarbi – ingresso gratuito con prenotazione posto a sedere su www.eventbrite.it/e/biglietti-ribelli-lultima-partita-alla-radio-omaggio-a-rivera-908167713077?aff=ebdssbdestsearch

martedì 25 giugno, ore 21 – piazza Santa Maria di Castello– “Milanesiana” ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi – “I colori della timidezza” dialogo fra Altan e Mario Andreose – concerto disegnato di Irene Grandi in duo – introduce Elisabetta Sgarbi – ingresso gratuito con prenotazione posto a sedere su www.eventbrite.it/e/biglietti-i-colori-della-timidezza-908168525507.

giovedì 27 giugno, ore 20 – via San Lorenzo – Cena sotto le stelle e con le stelle per i 70 anni del Lions Club Alessandria Host – dedicata al passaggio del Tour de France in città (il ricavato verrà devoluto per la valorizzazione del centro cittadino).

venerdì 28 giugno, ore 21:00 – Blanco Summer Clubb, via Vecchia dei Bagliani 540 – San Giorgio Festival 2024 – Clara DJ Set – acquisto biglietto su www.ticketone.it.

sabato 29 giugno, ore 21:30 – ex caserma Valfrè – San Giorgio Festival 2024 – Andrea Pucci – “C’è sempre qualcosa che non va” – acquisto biglietto su www.ticketone.it.

domenica 30 giugno, da ore 19:00 – ex caserma Valfrè – San Giorgio Festival 2024 [Serata Tour de France] – dj-Set Ema Stokholma, voce di riferimento di Rai Radio 2, con la partecipazione dei musicisti Massimo Torchio, Ave Quasàr & We.Ensemble e Fabi Dj – biglietto unico a 10 euro su www.ticketone.it

domenica 30 giugno, Museo ACDB (Alessandria Città delle Biciclette) – apertura del museo con orario 10-13 e 16-19 e con visite guidate alle collezioni e alla mostra “Accoppiata Giro-Tour” alle ore 16 e alle ore 17.

Produzione “in diretta” di una stampa d’arte dell’illustratore italiano Francesco Poroli in tiratura limitata alle ore 18, in collaborazione con Inchiostro.

Presentazione del volume di Giacomo Pellizzari La mappa del pirata. Guida sentimentale ai luoghi di Pantani (Cairo editore, 2024),in collaborazione con “Andando e stando” libreria con Mescita in via Bissati.

Apertura della mostra “Alessandria preziosa. Un laboratorio internazionale al tramonto del Cinquecento”, in orario 10-13 e 16-19, con ingresso gratuito.

lunedì 1°luglio, Museo ACDB (Alessandria Città delle Biciclette) – apertura straordinaria con ingresso gratuito del museo e della mostra “Alessandria Preziosa” con orario 10-12 e 14-19.

lunedì 1° luglio, ore 21:30 – ex caserma Valfrè – San Giorgio Festival 2024 [Serata Tour de France] Nuit en musique – JIMMY SAX – fenomeno mondiale francese del sassofono da mezzo miliardo di visualizzazioni per la prima volta in Alessandria con la sua performance tra le sonorità funk e elettroniche creando atmosfere da dancefloor; acquisto biglietto su www.ticketone.it.

mercoledì 3 luglio, ore 21:30 – ex caserma Valfrè – San Giorgio Festival 2024 – Paolo Borzacchiello in “Bada a come parli” – acquisto biglietto su www.ticketone.it

mercoledì 3 luglio, ore 21 – XV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” – direzione artistica Daniela Demicheli – concerto “M’INEBRIAVA IL DOLCE CANTO” musiche di A. Vivaldi, G.F. Händel, J.S. Bach, G.Ph. Telemann, P.B. Bellinzani – L’Archicembalo – ingresso gratuito.

giovedì 4 luglio, ore 21:30 – ex caserma Valfrè – San Giorgio Festival 2024 – Mogol e Gianmarco Carroccia – “Emozioni Orchestra” – acquisto biglietto su www.ticketone.it

venerdì 5 luglio, ore 21:30 – ex caserma Valfrè – San Giorgio Festival 2024 – Nomadi Live tour – acquisto biglietto su www.ticketone.it

venerdì 5 luglio, ore 21 – piazza Santa Maria di Castello– IV edizione “Festival Internazionale dei Templari” – “Le sorores del Tempio” con Valérie Alanièce, Custodes Viarum, Elisabetta Gagliardi, François Gilet, Antonio Marangolo, Maria Giuseppina Muzzarelli, Mansio Templi Parmensis 1275 e in video Francesco Guccini, Helen Nicholson – ingresso gratuito.

sabato 6 luglio, ore 21:30 – ex caserma Valfrè – San Giorgio Festival 2024 – Eiffel 65 Live tour -acquisto biglietto su www.ticketone.it

sabato 6 luglio, ore 16,15 – Palazzo Cuttica, via Parma – IV edizione “Festival Internazionale dei Templari” – presentazione Templars Route European Federation con Valérie Alanièce, François Gilet, Simonetta Cerrini; presentazione libri Maria Giuseppina Muzzarelli, A capo coperto. Storie di donne e di veli (2016) e Tutte le perle del mondo. Storie di viaggi, scambi e magnifici ornamenti, (2023); seguirà firma copie; collegamento da remoto con Dacia Maraini, che parlerà del suo libro Vita mia (2023) – ingresso gratuito.

sabato 6 luglio, ore 21 – piazza Santa Maria di Castello– IV edizione “Festival Internazionale dei Templari” – “Maria e i Templari” con Valérie Alanièce, Juan Carlos “Flaco” Biondini, Elisabetta Gagliardi, Mansio Templi Parmensis 1275, Maria Giuseppina Muzzarelli, don Stefano Tessaglia, e in video Dacia Maraini, Helen Nicholson – ingresso gratuito.

sabato 13 luglio, ore 21 – Chiesa di San Lorenzo, via San Lorenzo 27 – XV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” – direzione artistica Daniela Demicheli – concerto “LO SPIRTO GUERRIER CH’ENTRO MI RUGGE” musiche di F.X. Geminiani – L’Archicembalo – ingresso gratuito.