LaMITICA #giallotour #grandeboucle 2024

Celebrando i magnifici 7 ciclisti italiani vincitori del Tour de France,

L’omaggio de LaMITICA alla Grande Départ dall’Italia

IX tappa Giro d’Italia d’Epoca 2024

Mentre Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e il territorio dei Colli di Coppi stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per essere essere travolti dal colore giallo dell’evento più importante ed imponente della stagione ciclistica internazionale, la Grande Départ italiana del Tour de France ed il transito della terza tappa proprio da Tortona, anche LaMITICA, in programma a Castellania Coppi Domenica 30 Giugno, ha scelto di dedicare la 12a edizione della Ciclostorica con Bici d’Epoca per i Colli di Serse e Fausto Coppi -ormai classico appuntamento ciclovintage internazionale di fine Giugno e tappa del Giro d’Italia d’Epoca- alla Grande Départ italiana del Tour de France, con le sue mille sfumature di giallo che già caratterizzano l’immagine creata per l’edizione 2024 della ciclostorica dall’inconfondibile mano dell’artista alessandrino Riccardo Guasco.

I magnifici 7 corridori ciclisti italiani ritratti nel manifesto rappresentano infatti una cavalcata nel mito della maglia gialla da loro conquistata, a partire dal primo, il grande e mitico OTTAVIO BOTTECCHIA, 100 anni fa, e poi a seguire GINO BARTALI, FAUSTO COPPI, GASTONE NENCINI, FELICE GIMONDI, MARCO PANTANI e VINCENZO NIBALI. Ed è proprio a partire dai nostri magnifici 7 miti del ciclismo italiano, ovviamente con protagonista sempre e comunque il nostro Campionissimo Fausto Coppi a fare da battistrata come a dare un benvenuto al Tour sulle sue strade, che è stata allestita l’edizione 2024 della Ciclostorica. Definito il programma de LaMITICA #giallotour #grandeboucle, organizzata dal 2012 dall’Associazione I Colli di Coppi ASD ed in stretta collaborazione con il Comune di Castellania Coppi, rimangono ormai pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni on-line su www.lamitica.it. E’ utile però ricordare che è possibile effettuare le iscrizioni direttamente a Castellania Coppi nei giorni di sabato 29 giugno (dalle 15:00 alle 18:00) e domenica 30 giugno (dalle 6:30 alle 8:00).

Quattro i percorsi, a disposizione dei ciclostorici, tracciati nel territorio delle Terre Derthona e del novese, per pedalare rigorosamente con bici ed abbigliamento d’epoca sulle strade dei Campionissimi scegliendo distanze ed altimetrie che più si addicono alle proprie capacità ma sempre e rigorosamente in modalità non competitiva per riscoprire la bellezza del pedalare lento, in sella a biciclette costruite prima del 1987 e con un passato glorioso da far rivivere grazie anche ad una semplice spolverata e poche gocce d’olio alla catena o ad un fedele, minuzioso ed accurato restauro. Anche quest’anno, molti sono gli iscritti appassionati di raduni ciclovintage che si uniscono a quelli provenienti da tutta Italia. Inghilterra, Francia, Svizzera, Svezia, e persino Uruguay sono i paesi di provenienza dei ciclostorici per venire a scoprire i luoghi che hanno dato i natali al mitico Fausto Coppi percorrendo in sella ad un bicicletta vintage le stesse strade che hanno visto nascere e crescere un giovane Fausto Coppi, inizialmente come fattorino in bicicletta in una bottega a Novi Ligure, e successivamente diventare campione, quindi fuoriclasse, Campionissimo e poi mito indimenticato.

Il fitto programma del fine settimana de LaMITICA inizia già Venerdì 28 Giugno con l’arrivo a Castellania Coppi dei primi espositori del Mercatino di Bici e Accessori d’Epoca e dalle ore 18:00 LaMITICAVillage presenta “Calici Sopra le Selle” l’evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche dei Colli di Coppi che anima il piccolo borgo di Castellania Coppi con degustazione vini, stands gastronomici, birra e dalle ore 21:00 musica live con il DUO MARAVILHA-featuring Rémy Boniface. In collaborazione con Terre Derthona, Comune di Castellania Coppi, Nuova Pro Loco San Alosio, Incontri Divini. Info: Tel. 324 5409613 mail: terrederthona@gmail.com Il giorno successivo, Sabato 29 giugno dopo l’apertura delle iscrizioni, verifica biciclette e ritiro di pacchi gara (dalle 15:00 alle 18:00) va in scena alle ore 17:30, presso la Corte di Casa Coppi, lo spettacolo teatrale -ad ingresso libero- dal titolo “OTTAVIO” di e con Marco Ballestracci, voce narrante e Davide Ceccato, fisarmonica. Il racconto di quanto la bicicletta abbia mutato la vita di un contadino-mulattiere veneto e quanto un incontro fortuito possa essere foriero d’una nuova, seppur breve, esistenza. Un vero omaggio che LaMITICA intende offrire alla storia sportiva ed umana unica, incredibile e a tratti anche misteriosa di un grande campione, primo italiano a conquistare la Grande Boucle nel 1924: OTTAVIO BOTTECCHIA.

Nella giornata che precede la Ciclostorica non può mancare l’appuntamento conviviale della CENA de La MITICA in #giallotour allestita dalla Locanda Il Grande Airone (prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti tel 351 9942236 – 333 6443700 mail: info@ilgrandeairone.com) alla presenza di amici, ciclostorici e “vecchie glorie” italiane che hanno vestito “ça va sans dire” la maglia gialla del Tour de France come Italo Zilioli, vincitore nel 1970 della 2° tappa e maglia gialla per 6 giorni con il grande Marino Vigna come direttore sportivo nella squadra Faemino ed un certo Eddy Merckx come compagno di squadra; e ancora Guido “Ciclone” Bontempi, maglia gialla conquistata nel cronoprologo nel Tour del 1988. A guidarci dentro le storie in giallo di questi grandi campioni sarà l’autore e giornalista Claudio Gregori memoria storica, già autorevole firma della Gazzetta dello Sport, ed autore del libro “Il Corno di Orlando. Vita, morte e misteri di Ottavio Bottecchia” Ed. 66thand2nd. Come ormai consuetudine durante la serata sarà l’occasione per annunciare il nome del corridore professionista che ha concluso il 107° Giro d’Italia in ultima posizione della classifica generale al quale viene assegnata la simbolica maglia nera de LaMITICA, in ricordo del nostro indimenticato corridore ciclista tortonese Luigi Malabrocca, per premiare costanza, dedizione, tenacia e professionalità.

Ma eccoci a Domenica 30 Giugno quando già dalle prime luci dell’alba Castellania Coppi inizia ad animarsi per le ultime iscrizioni, per le operazioni di controllo biciclette per la tradizionale firma del tabellone partenti, prima dello start ufficiale dato alle ore 8:30. Da segnalare, subito dopo la partenza dei ciclostorici, l’evento collaterale a LaMITICA ovvero la camminata “4PASSI e 4ZAMPE alle 2TORRI”, con o senza gli amici a quattro zampe, sui sentieri di Serse e Fausto Coppi da Castellania Coppi alle Torri di Sant’Alosio, celebrate anche dal grande Gianni Brera nell’incipit del suo libro “Coppi e il diavolo” e ricche di storie e narrazioni ciclistiche e non solo.

Quattro i percorsi previsti: CORTO di 55 km, MEDIO di 72 km, LUNGO 90 di km e HORS CATÉGORIE di 100 km con passaggi attraverso alcuni classici settori di suggestive e polverose “strade bianche” in omaggio al ciclismo epico. Prima sosta a Volpedo, nella suggestiva Piazza IV Stato dove il grande artista Giuseppe Pellizza da Volpedo ha realizzato il suo celeberrimo capolavoro, e dove i mitici possono recuperare le energie con le succose e tipiche pesche di Volpedo e i dolci ricchi di tutto il sapore della frutta del territorio di Volpedo. Poi a Tortona, alle ore 11 circa che, come ormai da tradizione rappresenta una sosta ristoratrice con le eccellenze tipiche delle Terre Derthona e non solo: Salame Nobile del Giarolo, Formaggio Montébore, Vino Derthona Timorasso e molto altro, ma anche e soprattutto una vera e propria festa grazie all’evento di accoglienza ai mitici ciclostorici curato dalle colorate e gioiose “Bellezze in Bicicletta/Tortona Retrò” che a partire dalle ore 9:30, accompagnate per tutta la mattinata in Piazza Malaspina dal sound dei SWING VIBES con Daniela Placci e con la scatenata BANDAKADABRA, tracimano lungo tutta la Via Emilia con una irrestistible e travolgente colonna sonora. E ancora, per la gioia dei più piccoli, oltre alla presenza della scuola di MTB Enjoy the Trail con la sua pista prova in Piazza Gavino Lugano, è il mitico CICLOBUS che, proveniente dal Comune di Segrate dove questo mezzo, rigorosamente a pedali, viene utilizzato per trasportare quotidianamente numerosi piccoli studenti da casa a scuola e viceversa, attira l’attenzione di bambine e bambini questo perchè con LaMITICA e “Bellezze in Bicicletta/Tortona Retrò” si intende oltre che ad effettuare un gioco della memoria anche e soprattutto accendere l’attenzione verso tematiche relative alla mobilità sostenibile e alla qualità della vita.

A Tortona si dividono i percorsi: con il Corto si pedala direttamente verso Castellania Coppi. Con il Medio, Lungo e Hors Catégorie si prende la direzione Novi Ligure, Museo dei Campionissimi e sosta ristoro nella suggestiva Piazza Dellepiane, non prima di essere transitati in Via Paolo da Novi, luogo particolarmente significativo poiché il giovanissimo Fausto Coppi ha iniziato a cavalcare una bicicletta da lavoro come fattorino alle dipendenze della Macelleria Merlano che proprio qui aveva la sua sede. Da Novi Ligure con il Lungo direzione traguardo di Castellania Coppi e, per i più “grimpeur” il percorso Hors Catégorie, affronta la salita verso Sant’Agata Fossili e il ristoro allestito grazie alla Pro Loco. Ristoro a Villalvernia per i ciclostorici del Medio, Lungo e Hors Catégorie che nel rientro verso Castellania Coppi hanno il passaggio clou della giornata: la mitica RAMPINAovveroil tratto in strada bianca immerso nei vigneti di Timorasso e nei colori estivi delle colline, riconosciuto e premiato come Versante Unesco, che accompagna i ciclostorici verso Passo Coppi e quindi verso l’agognato striscione del traguardo posto proprio di fronte a Casa Coppi. Ma attenzione, prima della Rampina, a Villaromagnano, si preannunciano sorprese fuori programma. Al termine, a Castellania Coppi, tutti al meritato Agnolotto Party con musica ed omaggi ed un festoso saluto finale.

LaMITICA è un evento patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, GAL Giarolo Leader, Touring Club, FIAB ITALIA, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Città di Novi Ligure, Comuni di Castellania Coppi, Carezzano, Costa Vescovato, Paderna, Pozzolo Formigaro, Sarezzano, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano r Volpedo; organizzato grazie al contributo della Città di Tortona, della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e di SIMECOM Luce-Gas-Servizi. Particolari ringraziamenti inoltre vanno a CAFFE’ D’ITALIA Itinerari di Caffè, Ciclomania Voghera, Pella Sportswear, Saldema, La Bollina, FESTINA Orologi, Corte Di Rivalta-TOMATO Farm, Associazione Albergatori e Ristoratori Val Borbera e Spinti, Cooperativa Volpedo Frutta e Associazione Pellizza da Volpedo Onlus, Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, Pro Loco di Villalvernia, Pro Loco di Sant’Agata Fossili, Pro Loco di Villaromagnano e Pro Loco di Montale Celli per l’organizzazione e l’allestimento dei ristori nei rispettivi comuni; e ancora Nuova Pro Loco San Alosio, ASD Lupercalia, L’Amico Forno, Associazione Fausto e Serse Coppi, Cantina di Tortona, Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi, Terre Derthona, Lyons Club Castellania Coppi.

Info: Associazione I Colli di Coppi A.S.D. – Piazza C. Cannavò, 2 – 15051 Castellania Coppi (AL) Tel. 335 6658119