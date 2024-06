Nelle giornate di sabato 8 e di domenica 9 giugno 2024 si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, con un’importante novità nella raccolta dei dati elettorali da parte del Comune di Diano Marina.

In occasione della tornata elettorale, l’Ufficio Elettorale, Stato Civile e Informatica trasmetterà i dati in tempo reale, a partire dalle ore 23.00 di domenica 9 giugno, non appena terminate le operazioni di voto nei seggi. Si tratta di una novità per il Comune di Diano Marina, uno dei tre comuni della provincia insieme a Imperia e Sanremo che sperimenta questo sistema.

I risultati affluiranno direttamente agli uffici Comunali, mano a mano che procederà lo scrutinio dei voti. I risultati potranno essere seguiti in diretta anche attraverso Internet. Tutte le informazioni riguardanti le elezioni europee saranno reperibili sul sito del Comune di Diano Marina al link https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsdianomarina/servizionline.aspx

“Un grazie agli Uffici Comunali che sperimentano per la prima volta questo lavoro in vista delle prossime tornate elettorali, che permetterà al cittadino di essere sempre informato in diretta” ha dichiarato il Consigliere ai servizi demografici-elettorale Gianluca Gramondo. “Le elezioni rappresentano un momento cruciale per la democrazia di ogni Paese, poiché permettono ai cittadini di esprimere la propria volontà e scegliere i propri rappresentanti Europei. Con l’avvento della tecnologia, il processo elettorale è diventato sempre più trasparente e accessibile, offrendo agli elettori la possibilità di visualizzare lo spoglio elettorale”.

Il Comune ricorda che chi avesse smarrito la tessera elettorale potrà rifarla gratuitamente presso gli uffici elettorali del Comune di Diano Marina negli orari comunicati sul sito e affissi sulla porta del Palazzo Civico.