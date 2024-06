SABATO 8 GIUGNO

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Sale: presso la chiesa di Santa Maria e San Siro alle ore 21 si terrà un concerto per liuto con Maria Evangelina Mascardi

DOMENICA 9 GIUGNO

Garbagna: sagra delle ciliegie con stand gastronomico Pro Loco con il minestrone della nonna, salamino alla griglia e ciliegie al Timorasso animazione musicale con “Disconnect” durante la giornata pony di Silverado Ranch, stand di hobbisti, alimentari e produttori del “Consorzio Ciliegia di Garbagna” dalle ore 14 per i più piccoli Pazzanimazione con Truccabimbi e spettacolo di Bolle di Sapone ore 17 dimostrazione di Qwuan Ki Do ore 19 Orchestra Junior Classica di Alessandria visite guidate nel borgo con Librinscena (prenotazione a info@librinscena.it) Enjoy The Trail per escursioni in mtb sui percorsi delle colline garbagnole (contatti +39 3492957636 – info@enjoythetrail.it) mostre pittoriche e fotografiche a Palazzo Fieschi, in Sala Polifunzionale e Consorzio La Torre “Garbagna dipinta” mostra collettiva di pittura “scorci garbagnoli” – Sala Polifunzionale sabato 8 giugno ore 15/19:30, domenica 9 giugno ore 10/12:30 e 15/19:30

Sale: presso la chiesa di Santa maria e San Siro alle ore 17.30 si terrà un concerto nell’ambito del Festival Echos: Trio Johannes Musiche di F. Mendelsshon.