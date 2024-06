Giornata di apprensione e di grande impegno, ieri, per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che dalle prime ore del mattino si sono messi alla ricerca di un velivolo ultraleggero che risultava caduto sul crinale tra le le Valli Curone e Grue ed in particolare sul territorio del Comune di Berzano di Tortona.

L’allarme era scattato dalla centrale operativa e proveniva da un velivolo che aveva lanciato il segnale di SOS proprio mentre transitava sopra bercano.

I pompieri Tortonesi si sono immediatamente precipitati sul territorio e in particolare nei boschi della regione Inselmina: a bordo di un fuoristrada hanno avviato ricerche per oltre tre ore alla ricerca del velivolo che secondo le strumentazioni avrebbe potuto cadere nella zona.

Verso mezzogiorno si è scoperto che lo stesso velivolo aveva lanciato l’allarme di emergenza sull’appennino in provincia di Piacenza e dopodiché in quella di Parma. La squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco del di Tortona è stata fatta rientrare in sede perché si è giunti alla conclusione che nessun velivolo era caduto e che probabilmente il segnale lanciato che effettivamente proveniva da un ultraleggero o da un piccolo aereo era dovuto probabilmente ad un malfunzionamento dello stesso.

La giornata dei Vigili del Fuoco di Tortona è proseguita con altri interventi: alcune aperture di alloggi perché gli abitanti avevano dimenticato le chiavi e un intervento per rimuove un nido di calabroni.