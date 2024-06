Venerdì 14 giugno, gli operatori della Squadra Volante della Questura di Alessandria venivano inviati dalla locale sala operativa in Via Galileo Ferraris, in quanto i dipendenti di un supermercato lì presente avevano notato, all’interno del negozio, la presenza di una donna, che sapevano essere dedita ai furti. La previsione, in effetti, si avverava poco dopo, quando la stessa tentava di guadagnare l’uscita con della merce non pagata. Vistasi scoperta dal personale del supermercato, la donna lasciava una parte dei beni sottratti, ma si allontanava comunque trasportando ancora alcuni oggetti e veniva pertanto seguita da una dipendente del supermercato. Pochi metri dopo, per guadagnarsi la fuga, la fuggitiva aggrediva la dipendente dell’esercizio commerciale, schiaffeggiandola e facendole cadere gli occhiali da vista, che poi calpestava deliberatamente. Pochi istanti dopo, sopraggiungevano i poliziotti che, una volta ricostruita la vicenda, anche sentendo il racconto dei presenti che avevano assistito alla scena, non potevano fare altro che procedere all’arresto della donna per il reato di rapina impropria.

Si tratta di una cittadina italiana di 44 anni, già nota agli uffici di polizia in quanto pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, che nell’ultimo periodo si è resa autrice di svariati furti a danno di diversi esercizi commerciali. La stessa, era già stata arrestata per un fatto analogo nei mesi precedenti, e dopo la convalida dell’arresto era stata scarcerata con obbligo di firma.

All’esito della convalida dell’arresto, stavolta, l’arrestata è stata sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere e tradotta presso l’istituto “Lorusso e Cutugno” di Torino.