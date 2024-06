CICLOBUS (dalle ore 9:00 alle ore 12:30)

servizio gratuito di corse con mezzo nuovo e sicuro con partenza ogni 10 minuti da piazza Duomo – durante il percorso i bambini possono socializzare, fare attività motoria e volendo imparare le nozioni di sicurezza stradale – iscrizioni: presso il negozio “Il vascello veloce” in corso Montebello, 37 a Tortona o con messaggio whatsapp al n. 3496046475

SCUOLA DI MOUNTAIN BIKE (piazza G. Lugano) per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni a cura di Enjoy The Travel – percorso prova con i maestri e Mountain Bike test per bambini e ragazzi

MUSICA

ore 9:45 Bandakadabra in piazza Duomo

ore 10.15 partenza verso Palazzo Guidobono per accogliere La Mitica Ciclostorica con le Bellezze in Bicicletta e il corteo danzante e chiunque vorrà partecipare con o senza bicicletta con o senza abbigliamento vintage

al passaggio de La Mitica Ciclostorica si continua a suonare “marciando” verso piazza Malaspina anche con “Swing Vibes Band” con la splendida voce di Daniela Placci.