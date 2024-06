In vacanza in Italia in occasione di un matrimonio, Gavin Mario Wax visita Diano Marina, sfruttando l’occasione per riunirsi al fratello, Danilo Vindigni, allenatore della Golfo dianese calcio. Gavin Mario Max è il 76esimo Presidente del New York Young Republican Club, il club giovanile repubblicano più antico e più grande del paese, in cui è stato eletto all’unanimità in ben tre occasioni consecutive (aprile 2019, dicembre 2020 e dicembre 2022).

A Diano Marina ha incontrato ieri il Presidente del Consiglio comunale, Francesco Bregolin, al quale ha esternato i suoi apprezzamenti per la cittadina, nella quale non gli dispiacerebbe acquistare una casa.

Spesso ospite di Fox News, Fox Business, Newsmax, One America News e Real America’s Voice News, l’attivista ed editorialista Gavin Mario Wax ha promesso che tornerà a Diano. “È stata una chiacchierata molto piacevole” ha raccontato Bregolin “sono onorato di essermi confrontato con la stella nascente dall’Associazione dei giovani club repubblicani dello Stato di New York, ricevendo i suoi complimenti per la nostra bella Diano Marina: le sue parole rappresentano un motivo di orgoglio che condivido volentieri con tutta la comunità”.