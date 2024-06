La Pro Loco di Carezzano comunica che la “Passeggiata di San Giovanni” alla scoperta dei Sentieri del Vescovato e delle erbe delle streghe, inizialmente prevista per domenica 23 giugno 2024 e rinviata causa maltempo, è stata riprogrammata per domenica 30 giugno, con gli stessi orari.

Il ritrovo per la partenza della passeggiata è previsto per le ore 16 presso la Società Comunale di Carezzano Maggiore, via Vittorio Veneto 7.

I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi alternativi. Il percorso “escursionistico”, di circa 8 km di sviluppo e 360 m di dislivello ascensionale, si snoderà lungo il Sentiero del Vescovato. Il percorso “erboristico”, di circa 4 km di lunghezza 200 m di dislivello, sarà guidato dall’erborista Renza Borello che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle erbe commestibili, officinali e velenose.

Per entrambi i percorsi è previsto un passaggio al Bric delle Streghe, luogo in cui nel 1520 venne eseguita la sentenza di condanna al rogo di tre donne accusate di stregoneria.

Alle 19, al rientro dalle passeggiate, sono previste dimostrazioni di preparazioni erboristiche domestiche (a cura di Renza Borello) e di aromaterapia emozionale (a cura di Anna Bergaglio). Al termine (ore 20 circa) seguirà, per chi è interessato, apericena con menù a base di erbe selvatiche.

La partecipazione alla passeggiata e alle attività delle ore 19 è gratuita con prenotazione obbligatoria via e-mail: proloco.carezzano@gmail.com o WhatsApp: 348.5118255, specificando a quale percorso e attività si intende partecipare.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle regole per contrastare la diffusione della Peste Suina Africana; in caso di maltempo, verrà annullata.