Il Sindaco di Diano Marina e l’Assessore Luca Spandre hanno ricevuto in sala consigliare la delegazione della Golfo Dianese Ultra Runners, che ha trionfato nella Ultra Milano-Sanremo 2024, una delle corse più estenuanti e affascinanti del panorama internazionale. L’occasione è stata quella della vittoria alla staffetta di 285 chilometri, partita dai Navigli di Milano il 12 aprile, che ha visto la squadra ligure distinguersi per determinazione, spirito di squadra e resistenza.

Primo posto meritatissimo per gli atleti della Golfo dianese, capitanata da Cristian Mallardo, che ha dimostrato grande coesione e abilità strategica, portando a casa una vittoria caratterizzata da condizioni climatiche avverse. Oggi in sala consigliare i rappresentanti della squadra hanno ripercorso i momenti più difficili ma anche quelli più divertenti, raccontando agli amministratori l’impresa frutto di un lavoro di squadra impeccabile. Ogni atleta ha dato il massimo, supportando i propri compagni nei momenti critici. La sinergia tra i corridori e il team di supporto, è stata fondamentale per il successo.

La squadra è stata formata con una strategia ben chiara, considerando le caratteristiche ci ciascun atleta. Alessio Revello ha iniziato la corsa affrontando i primi 54 km da Milano a Casteggio (PV), garantendo un vantaggio iniziale di circa 2-3 km. Caudio Della Morte ha proseguito il percorso da Casteggio a Ovada (AL), coprendo 69 km in condizioni di caldo estremo: grazie al supporto di Roberto Dagati e Cristian Mallardo, Claudio ha mantenuto e incrementato il vantaggio. Cosimo Borgese ha preso il testimone per i successivi 39 km da Ovada a Voltri (GE), eseguendo una prestazione straordinaria che ha consolidato il vantaggio del team. Roberto Dagati, non solo assistente, ma anche protagonista, ha corso da Voltri a Finale Ligure (SV) coprendo 56 km con determinazione, nonostante qualche difficoltà nella parte finale. Michele Chiefari ha concluso la staffetta, affrontando gli ultimi 69 km da Finale Ligure a Sanremo (IM). In una maratona epica di 2 ore e 36 minuti, Michele ha recuperato lo svantaggio e ha portato la squadra alla vittoria con un margine di 3 km.

La premiazione degli atleti con targhe commemorative non è solo un riconoscimento per l’eccezionale risultato raggiunto, ma anche un tributo allo spirito indomito e alla determinazione che hanno reso possibile questa vittoria storica. La Ultra Milano-Sanremo 2024 rimarrà un ricordo indelebile nella storia della Golfo Dianese Ultra Runners, un’avventura epica che ha cementato il suo posto tra i grandi delle ultra-pompetizioni internazionali.

“Sono immensamente orgoglioso di premiare la straordinaria vittoria della squadra Golfo Dianese Ultra Runners alla Ultra Milano-Sanremo 2024” ha detto il Sindaco di Diano Marina. “Questo trionfo non rappresenta solo un eccezionale risultato sportivo, ma anche un motivo di grande prestigio per tutta la nostra comunità. A nome di tutta la città, esprimo la mia più sincera gratitudine e ammirazione per questo incredibile risultato”

“Voglio esprimere la mia più profonda soddisfazione per l’eccezionale risultato della squadra, frutto di un impegno straordinario, di una preparazione meticolosa e di un’incredibile forza di volontà” ha aggiunto l’Assessore Luca Spandre. “La loro vittoria non solo rende onore al nostro territorio, ma ispira tutti noi con un esempio di determinazione e spirito di squadra. Grazie di cuore agli atleti per aver reso questo sogno una realtà”.