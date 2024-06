Oggi è uno dei fiori all’occhiello del Comune di Tortona, vanto dell’Amministrazione Comunale, ma nel 2016 nessuno la voleva e dopo due anni chiusura, nel 2018, è stata presa in gestione da Daniela Agostini de “La Nota Blu” che l’ha letteralmente fatta rinascere e ridato quel prestigio che aveva nel passato.

Parliamo dell’Accademia di Musica “Lorenzo Perosi” in via Pernigotti a Tortona che con il saggio dei giorni scorsi ha praticamente concluso il periodo di gestione affidato a Daniela che abbiamo incontrato oggi non solo per fare il punto su questi ultimi sei anni ma anche per cercare di capire quale sarà il futuro di questa prestigiosa scuola di musica, e soprattutto se sarà ancora lei a gestire nei prossimi anni e a dare ancora più lustro all’Accademia

Daniela, raccontaci questi sei anni in poche parole

Dal 2018 mi è stata affidata la Civica Accademia Lorenzo Perosi che era chiusa da due anni. In questo lasso di tempo, anche durante un periodo drammatico come quello della pandemia, mi sono prodigata affinchè l’Accademia migliorasse non solo da un punto di vista organizzativo ma anche strutturale ed infatti ho riqualificato le stanze e cambiato buona parte degli strumenti.

Vero, ma il prestigio dell’Accademia non consiste solo in questo

Credo di avere lasciato un’impronta importante soprattutto per quanto riguarda la qualità dei docenti e dell’insegnamento. Mi sono avvalsa di collaboratori artistici di valore con cui ho organizzato saggi, eventi musicali, stage internazionali ed aperitivi musicali per dare nuovamente valore alla Civica Accademia.

Gli aperitivi musicali sono stati qualcosa di particolare e sono sempre stati sold out

Vero: si esibivano i docenti dell’Accademia in concerti ad ingresso gratuito e gli spettatori potevano beneficiare anche di degustazioni di prodotti locali grazie ai produttori che offrivano eccellenze della zona.

L’Accademia con te è rinata ma non solo

Non mi piace vantarmi ma credo che questa struttura sia un vero e proprio patrimonio culturale per la città di Tortona e anche in futuro debba essere salvaguardata e ulteriormente valorizzata.

Già, il futuro: a breve ci sarà il nuovo bando…

In considerazione del tempo investito e dell’impegno svolto su tale progetto (anche con soddisfazioni personali e della comunità) mi sento in dovere di partecipare nuovamente al bando che a breve uscirà.

Angelo Bottiroli