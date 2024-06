Alessandria, Ultimi giorni per iscriversi al Master in Programmazione Integrata per lo Sviluppo Territoriale



Ideato e realizzato dall’Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in collaborazione con Associazione Cultura e Sviluppo. PIVOT è un Master Universitario di I livello del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali.

Intende creare un’importante occasione di dialogo, scambio di pratiche e conoscenze tra professionisti che provengono dalla Pubblica amministrazione, dal Terzo Settore, dall’Impresa, dall’Università.



Il Master è promosso con una importante rete di partner: Comune di Alessandria, Provincia di Alessandria, Fondazione SociAL, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Confindustria Alessandria, EngagedIn srl, InEuropa srl.



Le iscrizioni scadono il 14 giugno 2024. Visita il Sito Leggi il Bando e Iscrivi Correlati