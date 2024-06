Il Comune di Diano Marina è pronto per l’avvio del nuovo portale comunale, che sarà disponibile per i cittadini a partire da lunedì 10 giugno. Il progetto fa parte della misura 1.4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – ed è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa NextGenerationEU.

Il nuovo portale comunale è progettato per migliorare significativamente l’esperienza degli utenti: sarà caratterizzato da una navigazione semplice e intuitiva, in linea con le Linee Guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione adottate dall’AgID. Le linee guida, frutto della collaborazione tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), mirano a rendere i siti web delle amministrazioni pubbliche più accessibili, sicuri e trasparenti.

Il nuovo sito sarà uno strumento fondamentale per facilitare l’interazione tra il Comune e i cittadini, offrendo un’esperienza utente migliorata e un accesso semplificato ai servizi pubblici.

L’amministrazione invita tutti i cittadini a visitare il nuovo portale, che rappresenta un passo fondamentale verso la digitalizzazione dei servizi pubblici. “Con grande soddisfazione annuncio l’attivazione del nuovo portale comunale a partire da lunedì” ha dichiarato Valentina Zeccola, Consigliere con deleghe a Informatizzazione e Digitalizzazione. “Questo innovativo strumento, accessibile a tutti i cittadini, garantirà una maggiore rapidità e facilità di navigazione sul nostro sito. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto”.