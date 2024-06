Continua la valorizzazione dei prodotti tipici tortonesi con l’obiettivo di farli conoscere maggiormente e a pubblico sempre più vasto. L’ultima iniziativa in programma giovedì prossimo si intitola “Calici al Museo” con le eccellenze Slow Food che incontrano il vino Timorasso.

Si tratta di una serata all’insegna del buon gusto Giovedì 13 giugno 2024, a partire dalle ore 19.00. Un evento enogastronomico che celebrerà le eccellenze del territorio piemontese in un ambiente affascinante dove l’arte è di casa. L’iniziativa, organizzata dalla Condotta Slow Food di Tortona vedrà protagonisti alcuni classici della cucina piemontese, in alcuni casi rivisitati in chiave moderna, ed il Derthona Timorasso, offerto dal Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi.

Un menù ricco di sapori

I commensali potranno gustare:

Crostone con lingua cotta a bassa temperatura e “bagnet röss me una vota” (Slow Food Tortona aps)

(Slow Food Tortona aps) Vitello tonnato cotto a bassa temperatura con salsa “vecchia maniera” (Slow Food Tortona aps)

(Slow Food Tortona aps) Degustazione di torte salate cotte nel putage (Slow FoodTortona aps)

(Slow FoodTortona aps) Il Salame Nobile del Giarolo con i suoi fratelli (CascinaGiambolino)

(CascinaGiambolino) Il Montebore e il latte vaccino: selezione di formaggi abbinati a composte e frutta fresca (Caseificio Terre del Giarolo)

(Caseificio Terre del Giarolo) La Pesca Nobile di Volpedo si fa sciroppata (Azienda agricola La Montemarzina)

(Azienda agricola La Montemarzina) Degustazione di “biscutin” realizzati con farina antica San Pastore (AmicoForno- Officina del Pane)

Il tutto accompagnato dall’assaggio libero di tutti i Derthona Timorasso che saranno protagonisti della manifestazione Quatar Pass nel Derthona Timurass che avrà luogo domenica 23 giugno coinvolgendo più di trentacinque produttori del territorio che apriranno le loro cantine.

Alla serata sarà presente l’associazione “IL FIORE DELL’INCLUSIONE“, un progetto di sostegno che dà forza e voce a ragazzi speciali. I loro dolcetti saranno in vendita a libera offerta.

Programma della serata

Dalle19.00: Assaggio libero di tutti i Derthona Timorasso presenti all’iniziativa Quatar Pass del 23 giugno

7 Isole gastronomiche di assaggi

Un’isola ospite con “Il Fiore dell’Inclusione”

Proiezione di un estratto inedito del film “San Timorasso” di Andrea Mignòlo

Visite guidate gratuite al Museo Diocesano seguendo l’inedito percorso “D’Oro come il Timorasso”

Possibilità di prenotare visite personalizzate al Percorso Museale UVA

Accompagnamento musicale

Prezzo della serata: 25€ Un’esperienza da non perdere

L’evento, organizzato in collaborazione con il MUDI, Museo Diocesano di Tortona ed il Polo Museale UVA, Una Valle di Artisti, rappresenta un’occasione unica per apprezzare le eccellenze enogastronomiche del tortonese scoprendo un luogo speciale dove vivere una serata da ricordare.

Giovedì 20 giugno il chiostro del Mudi ospiterà la proiezione integrale del film “San Timorasso” di Andrea Mignòlo e la cucina di alta qualità di Anna Ghisolfi ad accompagnare il vino che sta facendo parlare di sé in Italia e nel mondo.

Per informazioni e prenotazioni: