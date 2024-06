Giovedì 6 giugno 2024 al Centro Mater Dei ha avuto inizio ufficialmente il progetto “ci vuole un fiore”, grazie al prezioso contributo della Fondazione CR di Alessandria che ha visto gli ospiti coinvolti in un’intensa attività basata sull’ortoterapia.

Protagonista indiscusso è stato il basilico genovese, greco e viola che grazie alle preziose indicazioni dell’ortoterapista Margherita è stato trapiantato innaffiato e posizionato ad ornamento dell’aula virtuale in cui si è svolta l’attività. Oltre l’attività manuale si è cercato di stimolare l’olfatto con il profumo del basilico, il ricordo, di come veniva curato quando erano a casa e utilizzato ed infine la condivisione dei dialetti e ricette.

Una semplice attività che gli ospiti non vedono l’ora di ripetere ma che li vede coinvolti anche nell’impegno di cura di ciò che hanno iniziato oggi.

https://www.madonnadellaguardiatortona.it