Il potenziamento del servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Diano a Diano Marina (e viceversa) per la stagione estiva sarà attivo a partire da domani, 29 giugno, fino a domenica 8 settembre. Torna quindi il bus che consente a turisti e residenti di raggiungere Diano Marina dalla stazione ferroviaria di Diano e viceversa, un servizio che il Comune attiva – il collaborazione con Riviera Trasporti – in corrispondenza dell’estate per andare incontro alle esigenze degli utenti. Prevista una variazione di percorso per il martedì (giorno di mercato settimanale) e un orario specifico per le giornate festive. Con qualche variazione sulle fermate, il servizio riprende quest’anno potendo contare su più corse rispetto all’anno scorso: “Dalle analisi effettuate nell’ultimo biennio e dal confronto con le disponibilità e le possibilità di RT” specifica l’assessore Luca Spandre “è emersa la possibilità di riformulare l’orario, favorendo un maggior numero di corse, per meglio servire l’utenza in arrivo e in partenza nella stazione di Diano”.

Correlati