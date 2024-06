A partire da lunedì 1 luglio 2024, grazie alla riorganizzazione e al riposizionamento tecnico di alcuni treni, il servizio della linea regionale Chivasso-Casale Monferrato-Alessandria sarà potenziato nella tratta Casale-Alessandria, con il prolungamento ad Alessandria di una coppia di treni. In particolare, l’effetto di tale potenziamento comporta:

il prolungamento ad Alessandria del treno 11185 Chivasso 20:45 – Casale Monferrato 21:46, con arrivo ad Alessandria alle 22.05 e fermata intermedia a Valenza alle 21.47.

Per consentire tale variazione saranno leggermente modificati gli orari delle attuali fermate tra Verolengo e Casale Monferrato;

Per consentire tale variazione saranno leggermente modificati gli orari delle attuali fermate tra Verolengo e Casale Monferrato; l’origine da Alessandria, alle 5.53, del treno 11154 Casale Monferrato 6:30 – Chivasso 7:36, con fermata intermedia a Valenza alle 6.08.

A partire da sabato 29 giugno, saranno aggiornati alla nuova offerta tutti i sistemi informativi e di vendita.

“Questa estensione dei collegamenti migliora connettività e accessibilità per Casale e la provincia di Alessandria. – Ha dichiarato Cristina Bargero, Presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese – Si tratta di un piccolo ma significativo passo concreto, testimone dell’impegno che Agenzia della Mobilità Piemontese si assume per migliorare il servizio ferroviario regionale e offrire soluzioni di mobilità sempre più efficienti e comode per tutte le persone”.

Conclude il Sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra: “Un miglioramento nelle connessioni ferroviarie di Casale Monferrato che amplia l’arco temporale nel quale è possibile raggiungere la città di Alessandria e, conseguentemente, la direttrice Torino-Genova. Il continuo dialogo istituzionale aperto a tutti i livelli dall’Amministrazione della nostra città è costantemente volto a realizzare condizioni migliorative per i nostri concittadini e coloro che gravitano per lavoro, studio o motivi privati sul nostro territorio. Un primo buon risultato che finalizza un percorso condiviso con l’Agenzia della Mobilità Piemontese e costituisce il presupposto per la costruzione di una rete di collegamenti maggiormente funzionali per il territorio”.