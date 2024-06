Il momento più importate del primo consiglio comunale della Giunta Chiodi-bis che si é svolto ieri sera, giovedì 27 giugno, nella sala consiliare di Tortona, dopo il Giuramento del primo cittadino (nella foto) è stata sicuramente la relazione che lo stesso Federico Chiodi ha effettuato rivolgendosi a tuta la città e che pubblichiamo integralmente di seguito e che invitiamo a leggere.

Dopo i ringraziamenti rivolti non solo a tutta la città ma anche alla moglie Francesca e al figlio Ludovico per la pazienza che hanno avuto e probabilmente dovranno avere visti gli impegni che lo attendono, il Sindaco ha illustrato quelli che saranno gli obiettivi da raggiungere che sono veramente ambiziosi ma se saranno raggiunti anche solo in parte Tortona cambierà sicuramente volto con un netto miglioramento dal punto di vista economico.

Di seguito l’intervento integrale di Federico Chiodi

Grazie e buonasera a tutti.

Saluto i Consiglieri Comunali, i colleghi di Giunta, il pubblico presente che fa sempre piacere vedere così numeroso in queste occasioni, e quello che ci segue via web.

Cinque anni fa, trovandomi a parlare per la prima volta da Sindaco in Consiglio Comunale, dissi che la mia massima ambizione poteva essere soltanto quella di poter ottenere nuovamente la fiducia dei miei concittadini per un secondo mandato, perché avrebbe voluto significare che avevamo lavorato bene e per il bene della nostra città.

Oggi posso dire che così è stato e per questo voglio iniziare rivolgendo il mio ringraziamento, di cuore, ai Tortonesi che hanno voluto riconfermare a me e alla coalizione che mi sostiene il loro pieno sostegno. E sono stati davvero in tanti: vincere le elezioni con il 64,54%, con un distacco di oltre 45 punti percentuali dagli altri candidati, è un risultato eccezionale, sicuramente mai visto a Tortona, che da una parte premia il lavoro dei cinque anni precedenti, dall’altro riconosce la volontà chiara di proseguire sulla strada che abbiamo tracciato e con le proposte che hanno costituito il nostro programma elettorale.

Un risultato di questo genere impone anche una grande responsabilità: quella di tenere fede alle promesse, di essere ancora una volta all’altezza delle aspettative dei Tortonesi. E’ una responsabilità che condivido con i miei alleati, i partiti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e la lista civica Fabio Morreale ai quali rivolgo il secondo ringraziamento. Per essere stati sempre al mio fianco sia nella passata Amministrazione che nella recente campagna elettorale, dimostrando per primi piena fiducia nella mia persona, nelle mie capacità e nella visione per il presente ed il futuro della nostra città che pienamente condividiamo.

Nel corso di questa seduta presenterò ufficialmente gli assessori che compongono la nuova Giunta ma in questo momento vorrei rivolgere il mio terzo ringraziamento a coloro che mi hanno affiancato nel mio primo mandato, insieme ai quali abbiamo affrontato tante difficili sfide, superandole e impostando il lavoro che ora siamo chiamati a portare a termine. Grazie di cuore a Mario Galvani, a Luigi Bonetti, a Marzia Damiani, ad Anna Acerbi e a Fabio Morreale che rappresenta l’elemento di continuità nell’attuale squadra di governo.

Infine vorrei rivolgere un ringraziamento personale alla mia famiglia che mi è sempre vicina condividendo le gioie e le difficoltà, le soddisfazioni e le tensioni che inevitabilmente, accompagnano il mio ruolo.

Prima fra tutti Francesca che ha accettato con pazienza le attese, le assenze e gli imprevisti che i miei impegni ci hanno imposto.

A lei e a Ludovico va il mio grazie più sentito e sincero.

Ricordavo prima il risultato elettorale che ha portato ad una situazione praticamente inedita in questo Consiglio: sono 11 i consiglieri di maggioranza anziché 10, come solitamente accade.

Dunque aumenta anche la responsabilità dei membri dell’opposizione in Consiglio che svolgono un compito di primaria importanza: quello di vigilare sull’operato dell’Amministrazione, di costituire un pungolo, uno stimolo utile che tenga alta l’attenzione della maggioranza. Un ruolo fondamentale nella nostra democrazia che sono certo tutti voi ricoprirete con correttezza e determinazione. Posso assicurarvi che l’Amministrazione comunale non sarà sorda alle critiche o alle proposte che potranno arrivare. Come sono altrettanto sicuro che, esattamente come accaduto nei cinque anni passati, avremo modo sempre di confrontarci e condividere iniziative a favore del bene comune. Sempre nel rispetto dei ruoli e delle differenti idee e visioni che ci contraddistinguono.

Cinque anni fa avevamo un’idea precisa di dove avremmo voluto portare la nostra Città: un progetto chiaro e condiviso per garantire il recupero del prestigio perduto, un futuro prospero per i suoi cittadini, puntando su lavoro e qualità della vita, l’opportunità di renderla meta turistica e luogo attraente per chi dalla grande città vuole trasferirsi in una comunità più a misura d’uomo. In sostanza un centro zona capace di sfruttare la sua posizione strategica e le due anime che lo compongono: quella industriale e quella a vocazione turistica e paesaggistica, che la rendono a suo modo unica.

Di questo progetto molte parti sono state portate a termine e nei prossimi cinque anni vogliamo mettere a frutto quanto già avviato, aprendo a nuove opportunità.

Nei prossimi 120 giorni verranno elaborate le linee di mandato che tradurranno in obiettivi e azioni amministrative il programma elettorale, con idee e progetti che puntano, sostanzialmente, a:

– agevolare insediamenti produttivi per offrire nuove opportunità lavorative di qualità;

– ottenere investimenti per proseguire nella promozione del territorio e aumentare la ricettività;

– arricchire e migliorare ulteriormente i collegamenti da e per Tortona;

– garantire sicurezza ai cittadini, in tutte le aree della città;

– potenziare l’offerta culturale, ricreativa e scolastica, sempre con la massima attenzione ai più giovani;

– offrire maggiori servizi e assistenza per tutti, ad iniziare dai più fragili, anziani e disabili.

Obiettivi ambiziosi, ne siamo consapevoli, ma che intendiamo perseguire per essere all’altezza, come dicevo all’inizio, della grande fiducia ricevuta e della responsabilità che questa comporta.

Siamo già sulla buona strada e vogliamo continuare a percorrerla, insieme.