La seduta del Consiglio Comunale di ieri pomeriggio, giovedì 6 giugno, si è svolta alla presenza di 11 Consiglieri. Alcuni degli assenti non hanno potuto partecipare per impegni o motivi di lavoro.

Il punto principale all’ordine del giorno ha riguardato la ratifica della prima variazione del bilancio di previsione. Scopo del provvedimento, l’esigenza di far fronte alle spese relative alle elezioni europee e regionali. La variazione, inoltre, conteneva la regolarizzazione contabile di una fattura emessa dalla società Euronovi a scomputo di opere consegnate al Comune. La votazione ha fatto registrare 10 voti favorevoli (i gruppi di maggioranza) e uno contrario (il Consigliere Marco Bertoli). La seduta è terminata con la comunicazione del primo prelievo dal fondo di riserva. In questo caso si è trattato di 30.000 euro utilizzati per eseguire rappezzi stradali al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità